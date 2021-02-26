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Сахар - это не яд: доктор рассказала, можно ли есть сладкое на самом деле

Автор: Lite

Доктор Татьяна Лакуста рассказала, так ли вреден сахар, как все привыкли считать. Она уверяет, что сахар - это не яд, а чистая энергия.

Она посвятила сахару целый пост в своем Instagram.

"Сахар - это чистая энергия. В нем нет витаминов, волокон, микроэлементов. Но при полноценном и регулярном питании десерт не нанесет ущерба, так как в основном приеме пищи есть жиры, белок и клетчатка, которые будут замедлять снижение скорости повышения глюкозы в крови", - рассказала Лакуста.

Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Десерт - это не только про еду, но и про компенсацию им усталости и эмоций, напомнила Татьяна.

"Вы идете на марафон без сахара? Пьянящее ощущение контроля над питанием, телом, эффект заботы и хорошести. Сладкого первое время не хочется.Пока вы не поссорились, не переработали или вы не пропустили завтрак и обед. Потому что сладости - это не слабохарактерность. Не вините себя", - добавила диетолог.

Блогеры и диетологи десерты не едят. Или едят и не показывают это? Или не едят и страдают орторексией/избирательным поведением? Очень малая доля людей не привязана к сладкому вкусу, уверена Татьяна.

"Если вы не из таких - это норма. Не делайте этот вкус - основным источником еды, а разберитесь в структуре рациона. Пожалуйста, фильтруйте информацию, не подходите ко всему категорично - так вас на дольше хватит, а ваша психика будет более стабильной", - подытожила Лакуста.

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