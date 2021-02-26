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Цукор - це не отрута: доктор розповіла, чи можна їсти солодке насправді

Автор: Lite

Доктор Лакуста Тетяна розповіла, чи так шкідливий цукор, як усі звикли вважати. Вона запевняє, що цукор - це не отрута, а чиста енергія.

Вона присвятила сахарю цілий пост в своєму Instagram.

"Цукор - це чиста енергія. У ньому немає ні вітамінів, волокон, мікроелементів. Але при повноцінному і регулярному харчуванні десерт не завдасть шкоди, так як в основному прийомі їжі є жири, білок і клітковина, які будуть сповільнювати зниження швидкості підвищення глюкози в крові", - розповіла Лакуста.

Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Десерт - це не тільки про їжу, але і про компенсацію їм втоми і емоцій, нагадала Тетяна.

"Ви йдете на марафон без цукру? П'янке відчуття контролю над харчуванням, тілом, ефект турботи і гарності. Солодкого перший час не хочеться. Поки ви не посварилися, не переробили або ви не пропустили сніданок і обід. Тому що солодощі - це не слабодухість. Не звинувачуйте себе", - додала дієтолог.

Блогери і дієтологи десерти не їдять. Чи їдять і не показують це? Або не їдять і страждають орторексією/виборчою поведінкою? Дуже мала частка людей не прив'язана до солодкого смаку, впевнена Тетяна.

"Якщо ви не з таких - це норма. Не робіть цей смак - основним джерелом їжі, а розберіться в структурі раціону. Будь ласка, фільтруйте інформацію, не підходьте до всього категорично - так вас на довше вистачить, а ваша психіка буде більш стабільною", - підсумувала Лакуста.

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