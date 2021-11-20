Найкраще засвоюється: нутриціолог назвала просте та натуральне джерело кальцію
Кальцій - незамінний елемент для здоров'я, а особливо він необхідний дітям і дорослим з обмеженим раціоном.
Недостача кальцію - одне з найпоширеніших порушень обміну речовин. Як наслідок - рахіт і порушення росту зубів у дітей, викривлення хребта, крихкість кісток.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram дала рецепт, як отримати кальцій з простого натурального дерева - шкаралупи яєць. Така добавка - найзасвоюваніша.
Яйця переважно брати від птахів, вирощених без антибіотиків і гормонів (фото: pexels.com)
Сфера застосування
- найзасвоюваніша добавка кальцію (особливо важливо дітям і дорослим з обмеженим раціоном)
- протиалергічний засіб (для дітей і дорослих)
Як приготувати
- Вимити яйця з содою.
- Зварити круто (20 хвилин).
- Очистити відварені яйця від шкаралупи, з внутрішньої поверхні видалити плівку.
- Підсушити шкаралупу.
- Подрібнити в кавомолці або потовкти у порцеляновій ступці до консистенції пилу.
- Приймати, погасивши порошок декількома краплями соку лимона.
Приготувати таку добавку можна в домашніх умовах (фото: pexels.com)
Чому така добавка - краща за аптечну
Аптечні препарати кальцію не мають в своєму складі інших елементів, а в кістках крім кальцію міститься ще кілька нутрієнтів, тому добавка кальцію може привести до дисбалансу і навпаки посилити руйнування зубів / кісток.
У той же час в шкаралупі яєць міститься не тільки кальцій, але і ще фосфор, сірка, цинк, залізо, фтор, мідь, марганець та інші корисні мінерали. Всі вони в синергії сприяють нормалізації біохімічних процесів в організмі.
Шкаралупа яєць, гашена лимонним соком, являє собою кальцію цитрат - саму легкозасвоювану форму кальцію.
Також важливою особливістю цитрату кальцію є низька здатність до утворення каменів у нирках.
Важливо! Використовувати в якості сировини тільки домашні або органічні яйця від птахів, вирощених без антибіотиків і гормонів.
Можна використовувати шкаралупу курячих, перепелиних, цесариних яєць і т. д.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем з приводу протипоказань.
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