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Найефективніший засіб: нутриціолог назвала простий продукт від кашлю

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Четвер 18 листопада 2021 09:01
Найефективніший засіб: нутриціолог назвала простий продукт від кашлю Для здоров'я всієї родини (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Одне з кращих і ефективних засобів від кашлю - редька з медом. Коли все інше не допомагає, цей засіб точно допоможе.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова та дала рецепт корисного суперфуду.

Найефективніший засіб: нутриціолог назвала простий продукт від кашлюРедька (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Чим корисна редька і мед

  • Це засіб підходить дітям з 3-х років зі здоровим травленням і дорослим.
  • Редька і мед взаємодоповнюють і підсилюють властивості один одного, даруючи людині по-справжньому цілющі ліки.
  • Для лікування кашлю підходить саме чорна редька, як чемпіон за вмістом ефірних масел і вітаміну С.
  • Сік з редьки з медом полегшує відходження мокроти, знімає кашльовий спазм, лікує сухий і мокрий кашель при таких захворюваннях, як грип, бронхіт (запалення слизової оболонки бронхів), трахеїт (запалення слизової оболонки трахеї), пневмонія, запалення легенів.
  • Редька і мед ефективно лікують бронхіт, стимулюючи відділення мокротиння. Терапевтичний ефект досягається завдяки відхаркувальній, протизапальній, імуностимулюючій та протимікробній дії натуральних ліків.

Найефективніший засіб: нутриціолог назвала простий продукт від кашлюЩоб вся сім'я була здорова (фото: pexels.com)

Спосіб приготування:

1. Помийте редьку з содою.

2. Виріжте лунку у верхній частині редьки, покладіть в неї мед.

3. Через 3-4 години сік настоявся, він готовий.

Дорослим і дітям від 12 років приймати по 1 ст. л. соку 3-4 рази на день. Для дітей від 3 років денна дозування редьки з медом - 1 ч. л. 1-2 рази на день після їди.

Крім лікування кашлю, сік чорної редьки можна використовувати

  1. для гармонізації роботи щитовидної залози,
  2. для зниження рівня холестерину в крові і чищення судин,
  3. для здорової мікрофлори кишечника і знищення патогенної флори,
  4. для зменшення набряків,
  5. для поліпшення травлення,
  6. для виведення паразитів.

Раніше нутриціолог розповіла, що насамперед варто перевірити, якщо випадає волосся.

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