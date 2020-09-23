Как сделать привычные блюда полезными: 7 простых советов от специалиста по питанию

Любимые блюда не всегда полезные. Но если учесть простые правила сочетания продуктов, вы заметно облегчите жизнь пищеварительной системе, не отказываясь от них. Специалист по питанию и детоксу Валентина Ивушкина поделилась списком рекомендаций, как сделать привычное меню максимально полезным.

Валентина Ивушкина, автор блога Smart Detox (фото: instagram.com/smartdetoxru)



1. Не кладите яйцо в котлеты

Хотите сделать свой рацион более здоровым? Пользуйтесь правилом "одного животного белка": один прием пищи – один животный белок. Едите мясо? Значит, никакого яйца и наоборот. Так пища будет перевариваться легче, и всем органам ЖКТ будет комфортнее, особенно поджелудочной. Котлеты и без яиц прекрасно формируются и не теряют во вкусе. Лично я делаю их с измельченным луком, кабачком и приправами, советует Валентина.



2. На завтрак делайте сырники не с пшеничной, а с ржаной или гречневой мукой

Здесь действуем по принципу цикла элементов: поскольку утро – время Слизи, до 11 часов мы избегаем употребления слизистой по свойствам пшеничной муки, а заменяем ее более легкими ржаной или гречневой. Сырники с ними отлично лепятся и получаются очень вкусными.



3. Не кладите в борщ сметану и томатную пасту

Капуста и любые молочные и кисломолочные продукты образуют взрывоопасное сочетание, которое, соответственно, приводит к газам, вздутию, урчанию и брожению. А томатная паста – старый консервированный продукт, который в принципе лучше не употреблять. Вместо нее Ивушкина использует пережарку из помидоров.



4. В картофельное пюре вместо сливочного масла добавляйте топленое

В нашей стране пюре обычно готовят на гарнир к мясным блюдам, а потому по факту вы едите мясо и молочный продукт (пусть сливочного масла в пюре и не так много). Гораздо полезнее использовать топленое масло – так вы, по меньшей мере, сделаете легче и без того тяжелое сочетание мяса с картошкой.



5. Не жарьте рыбу в яичном кляре

Рыба и яйцо – одно из самых токсичных сочетаний. Чтобы избежать такой большой нагрузки на пищеварение, рыбу можно просто запекать – тогда яйцо не понадобится. А если жарите, то обваленную в муке или вообще без всего. Возможно, рыба слегка развалится, зато вы защитите себя от токсинов.



6. Не тушите курицу в сметане или кефире

Мясо и молоко в принципе не совместимы (опять же – принцип "одного животного белка"), а курица и кисломолочное, согласно восточной медицине, составляют наиболее вредное сочетание. По этой же причине не стоит класть курицу в окрошку.

7. Готовьте утренний омлет с овощами, а не с молоком

Этот совет касается принципов суточного цикла элементов. По этой системе, утром не стоит есть слизеобразующие продукты, к которым относится и молоко. На завтрак лучше готовить омлет с овощами. Кабачок, шпинат, лук, помидор, брокколи – отличная комбинация с яйцами.