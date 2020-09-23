Як зробити звичні страви корисними: 7 простих порад від фахівця з харчування

Улюблені страви не завжди корисні. Але якщо врахувати прості правила поєднання продуктів, ви помітно полегшите життя травній системі, не відмовляючись від них. Фахівець з харчування та детоксу Валентина Івушкіна поділилася списком рекомендацій, як зробити звичне меню максимально корисним.

Валентина Івушкіна, автор блогу Smart Detox (фото: instagram.com/smartdetoxru)



1. Не кладіть яйце в котлети

Хочете зробити свій раціон більше здоровим? Користуйтеся правилом "одного тваринного білка": один прийом їжі – один тваринний білок. Їсте м'ясо? Значить, ніякого яйця і навпаки. Так їжа буде перетравлюватися легше, і всім органам ШКТ буде комфортніше, особливо підшлунковій. Котлети і без яєць прекрасно формуються і не втрачають смаку. Особисто я роблю їх з подрібненою цибулею, кабачком і приправами, радить Валентина.



2. На сніданок сирники робіть не з пшеничного, а з житнього чи гречаного борошна

Тут діємо за принципом циклу елементів: оскільки ранок – час Слизу, до 11 годин ми уникаємо вживання слизового за властивостями пшеничного борошна, а замінюємо його більш легким житнім чи гречаним. Сирники з ними відмінно ліпляться і виходять дуже смачними.



3. Не кладіть в борщ сметану і томатну пасту

Капуста і будь-які молочні і кисломолочні продукти утворюють вибухонебезпечне поєднання, яке, відповідно, призводить до газів, здуття, бурчання та бродіння. А томатна паста – старий консервований продукт, який в принципі краще не вживати. Замість неї краще використовувати пережарку з помідорів.



4. У картопляне пюре замість вершкового масла додайте топлене

В нашій країні пюре зазвичай готують на гарнір до м'ясних страв, а тому за фактом ви їсте м'ясо і молочний продукт (нехай вершкового масла в пюре і не так багато). Набагато корисніше використовувати топлене масло – так ви, щонайменше, зробите легше і без того важке поєднання м'яса з картоплею.



5. Не смажте рибу в яєчному клярі

Риба і яйце – одна з найбільш токсичних сполук. Щоб уникнути такого великого навантаження на травлення, рибу можна просто запікати – тоді яйце не знадобиться. А якщо смажите, то без кісток у борошні або взагалі без всього. Можливо, риба злегка розвалиться, зате ви захистите себе від токсинів.



6. Не варіть курку в сметані або кефірі

М'ясо та молоко в принципі не сумісні (знову ж – принцип "одного тваринного білка"), а курка і кисломолочні продукти, згідно правил східної медицини, складають найбільш шкідливе поєднання. З цієї ж причини не варто класти курку в окрошку.

7. Готуйте ранковий омлет з овочами, а не з молоком

Ця порада стосується принципів добового циклу елементів. По цій системі, вранці не варто їсти слизоутворюючі продукти, до яких належить і молоко. На сніданок краще готувати омлет з овочами. Кабачок, шпинат, цибуля, помідори, броколі – відмінна комбінація з яйцями.