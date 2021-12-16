Сделайте эти четыре шага: нутрициолог рассказала, как легко успокоить нервы

В современном мире стресс присутствует в жизни каждого. Для многих это состояние стало нормальным и перешло в хроническое.
Но нельзя забывать какую опасность он несет:
- заболевания миокарда и сосудистой системы,
- сбои в функционировании нервной системы,
- заболевания пищеварительного тракта,
- эндокринные патологии (сахарный диабет),
- опорно-двигательные нарушения,
- кожные проблемы (псориаз, экзема),
- аллергические реакциии,
- проблемы с репродуктивной системы.
Стресс повышает уровень кортизола. Повышается жировая масса и возникает инсулинорезистентность.
Специалисты ВОЗ считают, что 45 % всех заболеваний связано со стрессом. Женщины страдают этим чаще, чем мужчины, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.
Стадии стресса:
- Чрезмерная усталость после минимальной физической нагрузки.
- Проблемы с пробуждением.
- Ощущение полного упадка сил после 18:00.
- Чувствительность к низкой температуре, мерзлявость.
- Усиление ПМС.
- Депрессия, ухудшение памяти, снижение либидо, тревожность.
- Тяга к сладкому.
- Общая слабость и головокружение.
1. Коррекция питания и регулярные физические нагрузки.
2. Саморегуляция и релаксация.
3. Дыхательные техники.
4. Восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов.
Не стоит назначать себе добавки самостоятельно, обратитесь к врачу и нутрициологу.
Раньше нутициолог назвала полезные свойства простых продуктов, например, какао спасет от боли в горле.