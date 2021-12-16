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Сделайте эти четыре шага: нутрициолог рассказала, как легко успокоить нервы

Автор: Татьяна Турчаникова

В современном мире стресс присутствует в жизни каждого. Для многих это состояние стало нормальным и перешло в хроническое.

Но нельзя забывать какую опасность он несет:

- заболевания миокарда и сосудистой системы,

- сбои в функционировании нервной системы,

- заболевания пищеварительного тракта,

- эндокринные патологии (сахарный диабет),

- опорно-двигательные нарушения,

- кожные проблемы (псориаз, экзема),

- аллергические реакциии,

- проблемы с репродуктивной системы.

Стресс повышает уровень кортизола. Повышается жировая масса и возникает инсулинорезистентность.

Специалисты ВОЗ считают, что 45 % всех заболеваний связано со стрессом. Женщины страдают этим чаще, чем мужчины, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.

Пора успокоиться (фото: pexels.com)

Основные причины стресса и синдрома хронической усталости:

  • Слишком длинный рабочий день и короткий сон, гиподинамия, неправильное питание.
  • Информационный перегруз.
  • Нарушение со стороны иммунной системы и эндокринные патологии.
  • Загрязнение окружающей среды, электромагнитные волны, пыль.

Стадии стресса:

  1. Реакция тревоги.
  2. Стадия сопротивляемости.
  3. Стадия истощения. Эту стадию стоит разобрать отдельно.

- Чрезмерная усталость после минимальной физической нагрузки.

- Проблемы с пробуждением.

- Ощущение полного упадка сил после 18:00.

- Чувствительность к низкой температуре, мерзлявость.

- Усиление ПМС.

- Депрессия, ухудшение памяти, снижение либидо, тревожность.

- Тяга к сладкому.

- Общая слабость и головокружение.

Как помочь себе справиться

1. Коррекция питания и регулярные физические нагрузки.

2. Саморегуляция и релаксация.

3. Дыхательные техники.

4. Восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов.

Не стоит назначать себе добавки самостоятельно, обратитесь к врачу и нутрициологу.

Раньше нутициолог назвала полезные свойства простых продуктов, например, какао спасет от боли в горле.

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