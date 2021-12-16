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Зробіть ці чотири кроки: нутриціолог розповіла, як легко заспокоїти нерви

Автор: Тетяна Турчанікова

У сучасному світі стрес присутній в житті кожного. Для багатьох цей стан став нормальним і перейшло в хронічний.

Але не можна забувати яку небезпеку він несе:

- захворювання міокарда та судинної системи,

- збої у функціонуванні нервової системи,

- захворювання травного тракту,

- ендокринні патології (цукровий діабет),

- опорно-рухові порушення,

- шкірні проблеми (псоріаз, екзема),

- алергічні реакциии,

- проблеми з репродуктивної системи.

Стрес підвищує рівень кортизолу. Підвищується жирова маса і виникає інсулінорезистентність.

Фахівці ВООЗ вважають, що 45 % всіх захворювань пов'язано зі стресом. Жінки страждають цим частіше, ніж чоловіки, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.

Пора заспокоїтися (фото: pexels.com)

Основні причини стресу і синдрому хронічної втоми:

  • Занадто довгий робочий день і короткий сон, гіподинамія, неправильне харчування.
  • Інформаційний перевантаження.
  • Порушення з боку імунної системи і ендокринні патології.
  • Забруднення навколишнього середовища, електромагнітні хвилі, пил.

Стадії стресу:

  1. Реакція тривоги
  2. Стадія опірності
  3. Стадія виснаження. Цю стадію варто розібрати окремо.

- Надмірна втома після мінімального фізичного навантаження.

- Проблеми з пробудженням.

- Відчуття повного занепаду сил після 18:00.

- Чутливість до низької температури, мерзлявость.

- Посилення ПМС.

- Депресія, погіршення пам'яті, зниження лібідо, тривожність.

- Тяга до солодкого.

- Загальна слабкість і запаморочення.

Як допомогти собі впоратися: чотири прості кроки

1. Корекція харчування і регулярні фізичні навантаження.

2. Саморегуляція і релаксація.

3. Дихальні техніки.

4. Заповнення дефіцитів вітамінів і мікроелементів.

Не варто призначати собі добавки самостійно, зверніться до лікаря і нутриціолога.

Раніше нутіціолог назвала корисні властивості простих продуктів, наприклад, какао врятує від болю в горлі.

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