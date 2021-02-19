Секретный рецепт глинтвейна от украинской ТВ-звезды: для уютной и теплой атмосферы
Зима продолжает "замораживать" украинцев. А значит - самое время для согревающих напитков. Например, для глинвейна.
При чем, это не только согревающий, но и очень полезный напиток, обладающий целебными свойствами.
Актриса популярного шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Ирина Хоменко предлагает вам приготовить глинтвейн по ее авторскому рецепту.
Ирина Хоменко (фото: пресс-служба НЛО TV)
"Приготовление напитка не займет много времени, а запах глинтвейна гарантированно сделает атмосферу дома по-настоящему уютной и теплой!" - говорит телезвезда.
Для приготовления глинтвейна по рецепту Иры вам понадобятся:
- красное сухое вино - 750 мл;
- вода - 100 мл;
- апельсин - 1 штука;
- гвоздика сушеная - 5 штук;
- молотый имбирь - 1 чайная ложка;
- корица - 1 штука;
- сахар - 2 столовые ложки;
- мускатный орех - ¼ чайной ложки;
- бадьян - 2 звездочки;
- кардамон - 3 штуки.
Как готовить глинтвейн
- В небольшой кастрюле смешиваем все наши специи и добавляем к ним 100 мл воды. Хорошо перемешиваем и даем смеси закипеть. Кипеть смесь должна не более 1 минуты.
- После - убираем с огня и отставляем в сторону на 10 минут.
- Отвар, который мы получили, теперь стоит процедить через сито в отдельную миску. После этого промываем нашу кастрюлю водой и снова переливаем в нее отвар.
- Моем апельсин и нарезаем его на тонкие кольца.
- В кастрюлю добавляем вино, сахар и апельсин - хорошо перемешиваем. Таким образом нагреваем наш глинтвейн - доводим до температуры примерно 80 градусов.
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Важно: вино не кипятим. Все дело в том, что ароматные спирты при варке исчезают, а вот тяжелые - могут остаться. Из-за этого может появиться привкус спирта - нам это не нужно.
- Убираем наш глинтвейн с огня и даем ему постоять 2-3 минуты.
Вот и все - глинтвейн готов! Разливаем его в высокие прозрачные стаканы или подаем в чашках.
"Пить рекомендую - пока горячий. И обязательно со своими любимыми и близкими людьми!" - говорит актриса.