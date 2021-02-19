Секретний рецепт глінтвейну від української ТБ-зірки: для затишної і теплої атмосфери

Ірина Хоменко (фото: прес-служба НЛО TV)

"Приготування напою не займе багато часу, а запах глінтвейну гарантовано зробить атмосферу будинку по-справжньому затишною та теплою!" - каже телезірка.

Для приготування глінтвейну за рецептом Іри вам знадобляться:

червоне сухе вино - 750 мл;

вода - 100 мл;

апельсин - 1 штука;

гвоздика сушена - 5 штук;

мелений імбир - 1 чайна ложка;

кориця - 1 штука;

цукор - 2 столові ложки;

мускатний горіх - ¼ чайної ложки;

бадьян - 2 зірочки;

кардамон - 3 штуки.

Як приготувати глінтвейн

В невеликій каструлі змішуємо всі наші спеції та додаємо до них 100 мл води. Добре перемішуємо і даємо суміші закипіти. Кипіти суміш має не більше 1 хвилини. Після - прибираємо з вогню, і відставляємо в сторону на 10 хвилин. Відвар, який ми отримали, тепер варто процідити через сито в окрему миску. Після цього промиваємо нашу каструлю водою і знову переливаємо в неї відвар. Миємо апельсин та нарізаємо його на тонкі кільця. В каструлю додаємо вино, цукор та апельсин - добре перемішуємо. Таким чином нагріваємо наш глінтвейн - доводимо до температури приблизно 80 градусів. Важливо: вино не кип’ятимо. Вся справа в тому, що ароматні спирти при варінні зникають, а от важкі - можуть залишитися. Через це може з’явитися присмак спирту - нам це не треба. Прибираємо наш глінтвейн з вогню і даємо йому постояти 2-3 хвилини.

Ось і все - глінтвейн готовий! Розливаємо його у високі прозорі склянки або подаємо в чашках.

"Пити рекомендую - поки гарячий. І обов'язково зі своїми коханими і близькими людьми!" - говорить актриса.