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Секретний рецепт глінтвейну від української ТБ-зірки: для затишної і теплої атмосфери

Автор: Lite

Зима продовжує "заморожувати" українців. А значить - саме час для зігріваючих напоїв. Наприклад, для глінвейну.

При чому, це не тільки зігріваючий, але і дуже корисний напій, що володіє цілющими властивостями.

Актриса популярного шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV Ірина Хоменко пропонує вам приготувати глінтвейн за її авторським рецептом.

Ірина Хоменко (фото: прес-служба НЛО TV)

"Приготування напою не займе багато часу, а запах глінтвейну гарантовано зробить атмосферу будинку по-справжньому затишною та теплою!" - каже телезірка.

Для приготування глінтвейну за рецептом Іри вам знадобляться:

  • червоне сухе вино - 750 мл;
  • вода - 100 мл;
  • апельсин - 1 штука;
  • гвоздика сушена - 5 штук;
  • мелений імбир - 1 чайна ложка;
  • кориця - 1 штука;
  • цукор - 2 столові ложки;
  • мускатний горіх - ¼ чайної ложки;
  • бадьян - 2 зірочки;
  • кардамон - 3 штуки.

Як приготувати глінтвейн

  1. В невеликій каструлі змішуємо всі наші спеції та додаємо до них 100 мл води. Добре перемішуємо і даємо суміші закипіти. Кипіти суміш має не більше 1 хвилини.
  2. Після - прибираємо з вогню, і відставляємо в сторону на 10 хвилин.
  3. Відвар, який ми отримали, тепер варто процідити через сито в окрему миску. Після цього промиваємо нашу каструлю водою і знову переливаємо в неї відвар.
  4. Миємо апельсин та нарізаємо його на тонкі кільця.
  5. В каструлю додаємо вино, цукор та апельсин - добре перемішуємо. Таким чином нагріваємо наш глінтвейн - доводимо до температури приблизно 80 градусів.
  6. Важливо: вино не кип’ятимо. Вся справа в тому, що ароматні спирти при варінні зникають, а от важкі - можуть залишитися. Через це може з’явитися присмак спирту - нам це не треба.
  7. Прибираємо наш глінтвейн з вогню і даємо йому постояти 2-3 хвилини.

Ось і все - глінтвейн готовий! Розливаємо його у високі прозорі склянки або подаємо в чашках.

"Пити рекомендую - поки гарячий. І обов'язково зі своїми коханими і близькими людьми!" - говорить актриса.

Нагадаємо, нещодавно вчені розсекретили напій довголіття, який коштує копійки.

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Новини України глинтвейнрецепт
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