Секретний рецепт глінтвейну від української ТБ-зірки: для затишної і теплої атмосфери
Зима продовжує "заморожувати" українців. А значить - саме час для зігріваючих напоїв. Наприклад, для глінвейну.
При чому, це не тільки зігріваючий, але і дуже корисний напій, що володіє цілющими властивостями.
Актриса популярного шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV Ірина Хоменко пропонує вам приготувати глінтвейн за її авторським рецептом.
Ірина Хоменко (фото: прес-служба НЛО TV)
"Приготування напою не займе багато часу, а запах глінтвейну гарантовано зробить атмосферу будинку по-справжньому затишною та теплою!" - каже телезірка.
Для приготування глінтвейну за рецептом Іри вам знадобляться:
- червоне сухе вино - 750 мл;
- вода - 100 мл;
- апельсин - 1 штука;
- гвоздика сушена - 5 штук;
- мелений імбир - 1 чайна ложка;
- кориця - 1 штука;
- цукор - 2 столові ложки;
- мускатний горіх - ¼ чайної ложки;
- бадьян - 2 зірочки;
- кардамон - 3 штуки.
Як приготувати глінтвейн
- В невеликій каструлі змішуємо всі наші спеції та додаємо до них 100 мл води. Добре перемішуємо і даємо суміші закипіти. Кипіти суміш має не більше 1 хвилини.
- Після - прибираємо з вогню, і відставляємо в сторону на 10 хвилин.
- Відвар, який ми отримали, тепер варто процідити через сито в окрему миску. Після цього промиваємо нашу каструлю водою і знову переливаємо в неї відвар.
- Миємо апельсин та нарізаємо його на тонкі кільця.
- В каструлю додаємо вино, цукор та апельсин - добре перемішуємо. Таким чином нагріваємо наш глінтвейн - доводимо до температури приблизно 80 градусів.
- Важливо: вино не кип’ятимо. Вся справа в тому, що ароматні спирти при варінні зникають, а от важкі - можуть залишитися. Через це може з’явитися присмак спирту - нам це не треба.
- Прибираємо наш глінтвейн з вогню і даємо йому постояти 2-3 хвилини.
Ось і все - глінтвейн готовий! Розливаємо його у високі прозорі склянки або подаємо в чашках.
"Пити рекомендую - поки гарячий. І обов'язково зі своїми коханими і близькими людьми!" - говорить актриса.