Тут уже не до секса: нутрициолог рассказала, на что чаще всего указывает низкое либидо

Ситуация, знакомая многим: жена говорит, что у нее болит голова и ей не до интима, а муж обижается, думая, что это очередная "отмазка"? Оказывается, в 90 % случаев это - правда.
А виной тому, чаще всего, - железодефицит, рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева в своем Instagram.
Если упростить, то выглядит так: при железодефиците человек уходит в гипоксию. Помним, что железо переносит кислород в клетки. Нет железа - нет кислорода.
Когда нет кислорода в клетках, это отражается на нашем самочувствии. Хроническая усталость, вялость, пропадает толерантность к физическим нагрузкам. А что такое секс? Это очень энергоемкая физическая нагрузка на организм.
Болит голова, а муж обижается, что это очередная отмазка? Дорогие мужья, в 90 % случаев это - правда. Организм женщины всеми силами пытается выжить и сохранить кислород и ресурсы. Тут уж не до секса, выжить бы.
Снизился уровень андрогенов - прощай, либидо? (фото: pexels.com)
Не хочется секса? Возможно, это уже "звоночек". Если мы хотим продлить молодость, красоту, здоровье, активность, то в ситуации разбираться обязательно нужно, стоит обратиться к специалисту.
Раньше нутрициолог рассказала, как легко восстановить нервы уставшим мамам.