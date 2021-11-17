Тут вже не до сексу: нутриціолог розповіла, на що найчастіше вказує низьке лібідо

При низькому залізі - не до сексу (фото: pexels.com)

Як пов'язані залізодефіцит і лібідо

Якщо спростити, то виглядає так: при залізодефіциті людина йде в гіпоксію. Пам'ятаємо, що залізо переносить кисень в клітини. Немає заліза - немає кисню.

Коли немає кисню в клітинах, це відбивається на нашому самопочутті. Хронічна втома, млявість, пропадає толерантність до фізичних навантажень. А що таке секс? Це дуже енергоємне фізичне навантаження на організм.

Як жити з феритином нижче 10 мкг / л? М'яко кажучи, складно. Пробуджуватися вже втомлений, вдень хочеться весь час прилягти, а ввечері - раніше лягти спати. І так протягом багатьох років.

а ввечері - раніше лягти спати. І так протягом багатьох років. Здаєш аналіз на гемоглобін, він більш-менш в межах референсу і терапевт каже, що з залізом у вас все ок. Знайомо? Феритин - аналіз, який покаже запаси заліза в клітині. Здавати треба його.

Болить голова, а чоловік ображається, що це чергова відмазка? Дорогі чоловіки, в 90 % випадків це - правда. Організм жінки всіма силами намагається вижити і зберегти кисень і ресурси. Тут вже не до сексу, вижити б.

Знизився рівень андрогенів - прощай, лібідо? (фото: pexels.com)

Друга причина зниження лібідо при дефіциті заліза - зниження рівня стероїдних (статевих) гормонів. Звичайно, тут часто грають роль і інші дефіцити: вітамінів групи В, вітаміну A, D, Е, нестача йоду, селену і т. д., але залізодефіцит стоїть точно на першому місці. Знизився рівень андрогенів (тестостерону) - прощай, лібідо.

Отже, не хочеться сексу - це вже дзвіночок. Якщо ми хочемо продовжити молодість, красу, здоров'я, активність, то в ситуації розбиратися обов'язково потрібно, варто звернутися до фахівця.