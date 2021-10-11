Семь важных шагов: врач рассказала, как поддержать иммунитет осенью

Многие думают, что чтобы поддержать иммунитет в сезон простуд, осенью и зимой, нужно... самостоятельно назначить себе витамины. На самом деле поддержка организма не ограничивается аптечными препаратами, она состоит из семи важных шагов, только один из них - это витамины, и то - назначенные врачом.
Назначать себе нутрицевтики можно только по выявленным дефицитам с персонализированной дозировкой. Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
На моей схеме при ОРВИ - дозы выше профилактических, но того требует состояние. При простудных заболеваниях потребность в витамине С возрастает многократно, особенно - на фоне стресса. Поэтому такие дозы коротким курсом весьма оправданы.
Профилактическая доза витамина С - 100-200 мг
Витамин С не накапливается в организме и нужно постоянно пополнять запасы. Осень - идеальное время получить натуральный витамин из природных источников.
Лучше получать витамин С из натуральных источников (фото: pexels.com)
Цинк. Влияет на несколько иммунных систем: нейтрофилы, фагоцитоз, продукцию цитокинов, антител и регуляцию генов в лимфоцитах. Кроме повышения иммунной защиты организма, способствует здоровому пищеварению, нервным функциям и обмену веществ.
Предпочтительны хелатные формы. Помните о равновесии: на каждые 15 мг цинка нужно 1-2 мг меди при условии, что изначальные уровни были оптимальные.
Уровень витамин Д важно поддерживать не ниже 45 нг/мл. Если врач ставит целью значение выше, не забывайте про кофакторы! Витамину Д помогают усваиваться магний и витамин К2, а также адекватная работа желчного пузыря. Для контроля используйте анализ крови на 25-ОН вит Д не реже, чем 1 раз в 4-6 месяцев при поддерживающей дозе. При лечении высокими дозами необходим более частый контроль.
Иммуностимуляторы - только по назначению врача, в т.ч. и пептиды тимуса. Есть нюансы, их использование может послужить триггером для старта аутоиммунных процессов.
Необходимо подходить к здоровью комплексно. Не делайте акцент только на нутрицевтической поддержке.
Здоровый иммунитет - это также плюс еще шесть пунктов к витаминам:
Раньше нутрициолог рассказала, какого витамина не хватает, если вы все время раздражены и сыпятся волосы.