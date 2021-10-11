Сім важливих кроків: лікар розповіла, як підтримати імунітет восени

На моїй схемі при ГРВІ - дози вищі за профілактичні, але того вимагає стан. При простудних захворюваннях потреба у вітаміні С зростає багаторазово, особливо - на тлі стресу. Тому такі дози коротким курсом вельми виправдані.

Міцний імунітет - це і хороший відпочинок, і гарний настрій, в тому числі (фото: pexels.com)

Сім кроків до міцного імунітету в сезон застуд

Вітаміни, призначені лікарем

Профілактична доза вітаміну С - 100-200 мг

підтримує функцію епітеліального бар'єру шкіри бере участь в проліферації т і в-лімфоцитів знижує рівень окисного стресу і запалення підтримує роботу надниркових залоз і стрес-протекцію віддавайте перевагу аскорбату натрію або ester-C (аскорбат кальцію), в ідеалі, в комплексі з біофлавоноїдами.

Вітамін С не накопичується в організмі і потрібно постійно поповнювати запаси. Осінь - ідеальний час отримати натуральний вітамін з природних джерел.

Краще отримувати вітамін С з натуральних джерел (фото: pexels.com)

Цинк. Впливає на кілька імунних систем: нейтрофіли, фагоцитоз, продукцію цитокінів, антитіл і регуляцію генів в лімфоцитах. Крім підвищення імунного захисту організму, сприяє здоровому травленню, нервових функцій і обміну речовин.

Краще - хелатні форми. Пам'ятайте про рівновагу: на кожні 15 мг цинку потрібно 1-2 мг міді за умови, що початкові рівні були оптимальні.

Рівень вітамін Д важливо підтримувати не нижче 45 нг / мл, якщо лікар ставить за мету значення вище, не забувайте про кофактори! Вітаміну Д допомагають засвоюватися магній і вітамін К2, а також адекватна робота жовчного міхура. Для контролю використовуйте аналіз крові на 25-ОН витаміну Д не рідше, ніж 1 раз в 4-6 місяців при підтримуючій дозі. При лікуванні високими дозами необхідний більш частий контроль.

Імуностимулятори - тільки за призначенням лікаря, в т. ч. і пептиди тимуса. Є нюанси, їх використання може послужити тригером для старту аутоімунних процесів.

Необхідно підходити до здоров'я комплексно. Не робіть акцент тільки на нутрицевтичної підтримки.

Здоровий імунітет - це також плюс ще шість пунктів до вітамінів: