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Для семейного ужина: нутрициолог дала рецепт простого и сытного блюда

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Среда 05 января 2022 11:01
Для семейного ужина: нутрициолог дала рецепт простого и сытного блюда Праздники продолжаются! (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Праздники продолжаются, так что вопрос "чем удивить гостей" еще актуальный! Попробуйте ризотто – исконно итальянское блюдо из риса с нежным сливочным вкусом, в переводе означающее "маленький рис".

Для классического ризотто принято использовать рис дорогих сортов арборио, падано, рома, марателли, карнаролли.

Главное в ризотто – это нежная кремовая текстура и восхитительный вкус.

Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила приготовить современную ЗОЖ-вариацию ризотто (и пообещала, что она ничем не уступает классическому) из киноа с сушеными грибами.

"Для того, чтобы добавить кремовость, не используя традиционное сливочное масло и мясные бульоны, я выбрала оливковое масло с добавлением пармезана! Правда, слюнки текут?", – говорит Анна.

Для семейного ужина: нутрициолог дала рецепт простого и сытного блюдаУжин (фото: pexels.com)

Ризотто из киноа: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • 200 гр киноа,
  • миндальное молоко,
  • 1/2 луковицы,
  • белое вино,
  • пармезан – 100 гр,
  • сушенные грибы (лисички),
  • свежий тимьян,
  • оливковое масло,
  • чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления

  1. В сотейник или маленькую кастрюлю налить 1 ст. ложку оливкового масла и добавить мелко нарезанный лук.
  2. Томить лук на маленьком огне, добавив свежий (или сушеный) тимьян и белое вино.
  3. Всыпать киноа, постоянно помешивая и добавить 200 мл миндального молока.
  4. Затем добавить немного воды, постоянно помешивая.
  5. Не забывайте помешивать ризотто и доливать жидкости до полного приготовления киноа.
  6. В конце можно добавить немного чеснока для аромата.

Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог рассказала, что приготовить на завтрак на кетодиете, вкусно и полезно.

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