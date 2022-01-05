Для семейного ужина: нутрициолог дала рецепт простого и сытного блюда
Праздники продолжаются, так что вопрос "чем удивить гостей" еще актуальный! Попробуйте ризотто – исконно итальянское блюдо из риса с нежным сливочным вкусом, в переводе означающее "маленький рис".
Для классического ризотто принято использовать рис дорогих сортов арборио, падано, рома, марателли, карнаролли.
Главное в ризотто – это нежная кремовая текстура и восхитительный вкус.
Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила приготовить современную ЗОЖ-вариацию ризотто (и пообещала, что она ничем не уступает классическому) из киноа с сушеными грибами.
"Для того, чтобы добавить кремовость, не используя традиционное сливочное масло и мясные бульоны, я выбрала оливковое масло с добавлением пармезана! Правда, слюнки текут?", – говорит Анна.
Ужин (фото: pexels.com)
Ризотто из киноа: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- 200 гр киноа,
- миндальное молоко,
- 1/2 луковицы,
- белое вино,
- пармезан – 100 гр,
- сушенные грибы (лисички),
- свежий тимьян,
- оливковое масло,
- чеснок – 1 зубчик.
Способ приготовления
- В сотейник или маленькую кастрюлю налить 1 ст. ложку оливкового масла и добавить мелко нарезанный лук.
- Томить лук на маленьком огне, добавив свежий (или сушеный) тимьян и белое вино.
- Всыпать киноа, постоянно помешивая и добавить 200 мл миндального молока.
- Затем добавить немного воды, постоянно помешивая.
- Не забывайте помешивать ризотто и доливать жидкости до полного приготовления киноа.
- В конце можно добавить немного чеснока для аромата.
Приятного аппетита!
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