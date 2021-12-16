При сердечно-сосудистых заболеваниях: нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца

Самый важный минерал для сердца – магний. Из пищи получить необходимое количество магния практически нереально. В организме современного человека запас его - просто мизерный. И даже этот мизерный запас мы расходуем на защиту от смога, пестицидов и других токсических веществ.
Не говоря уже, сколько мы расходуем магния при стрессе и при приеме лекарств (например, мочегонных, контрацептивов и антибиотиков), рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелс.
Магний важен для всех органов и систем организма:
Пролапс митрального клапана характеризуется слабостью сердечного клапана и увеличивается выведение магния из организма.
Магний способствует расслаблению гладкой мускулатуры бронхов и уменьшает хрипы.
Прием магния просто необходим
Ежедневная норма - 400 мг.
Проконсультируйтесь со своим врачом.
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