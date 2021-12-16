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При серцево-судинних захворюваннях: нутриціолог назвала найважливіший мінерал для серця

Автор: Тетяна Турчанікова

Найважливіший мінерал для серця - магній. З їжі отримати необхідну кількість магнію практично нереально. В організмі сучасної людини запас його - просто мізерний. І навіть цей мізерний запас ми витрачаємо на захист від смогу, пестицидів та інших токсичних речовин.

Не кажучи вже, скільки ми витрачаємо магнію при стресі і при прийомі ліків (наприклад, сечогінних, контрацептивів і антибіотиків), розповіла в своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелс.

Магній важливий для всіх органів і систем організму:

  • При серцево-судинних захворюваннях (нормалізує ритм, знижує тиск, знімає спазм судин),
  • При порушенні метаболізму цукру - цей мінерал грає найважливішу роль при інсулінорезистентності.
  • При ускладненнях вагітності.
  • Допомагає уникнути прееклампсію, набряклість і судоми.

Пролапс мітрального клапана характеризується слабкістю серцевого клапана і збільшується виведення магнію з організму.

  • При астмі.

Магній сприяє розслабленню гладкої мускулатури бронхів і зменшує хрипи.

  • При мігрені.

Прийом магнію просто необхідний

  1. Фіброміалгія
  2. Порушення нервової і мозкової діяльності
  3. Остеопороз
  4. Зростання м'язової маси при силових вправах
  5. ПМС

Магній потрібен навіть при ПМС (фото: pexels.com)

Симптоми дефіциту магнію

  • Серцебиття
  • Апатія, втома
  • Тривожність, панічні атаки, безсоння
  • Спазми кінцівок
  • Спазми м'язів, в тому числі, порушується моторика шлункового тракту (порушення стільця, бурління, здуття)
  • Тяга до солодкого
  • Порушення циклу
  • Проблеми з гормонами

Щоденна норма - 400 мг.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше дієтолог розповіла, як легко омолодитися на три роки.

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