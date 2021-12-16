При серцево-судинних захворюваннях: нутриціолог назвала найважливіший мінерал для серця

Найважливіший мінерал для серця - магній. З їжі отримати необхідну кількість магнію практично нереально. В організмі сучасної людини запас його - просто мізерний. І навіть цей мізерний запас ми витрачаємо на захист від смогу, пестицидів та інших токсичних речовин.
Не кажучи вже, скільки ми витрачаємо магнію при стресі і при прийомі ліків (наприклад, сечогінних, контрацептивів і антибіотиків), розповіла в своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелс.
Магній важливий для всіх органів і систем організму:
Пролапс мітрального клапана характеризується слабкістю серцевого клапана і збільшується виведення магнію з організму.
Магній сприяє розслабленню гладкої мускулатури бронхів і зменшує хрипи.
Прийом магнію просто необхідний
Щоденна норма - 400 мг.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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