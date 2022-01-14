От сердечных заболеваний до ожирения: нутрициолог рассказала, чем грозит пропуск завтрака

Но то, как человек завтракает, будет определять его самочувствие на весь день: энергичность днем, голод и сытость, настроение и даже сон.

Многие люди не привыкли завтракать, они выпивают чашечку кофе и «летят» по своим делам.

Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, почему важно приучить себя к завтраку, даже если вы привыкли обходиться без него.

"Когда вы начнете возвращать свой аппетит и встречать утро с удовольствием, то ваш организм отблагодарит вас – включается регенерация и вы быстрее выздоравливаете!" – уверена специалист.

Как появилась проблема?

Темп жизни увеличился или отсутствие режима могли сдвинуть график. Человек ужинает или ложится спать поздно. При позднем подъеме нет времени на полноценный завтрак и аппетита тоже нет – вот вам и порочный круг!

Важно приучить себя к полезному завтраку (фото: pexels.com)

Как влияет на здоровье пропуск завтрака

Возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение липидного профиля крови.

Завтрак снижает риск метаболического синдрома (ожирение, диабет, гипертензия).

Плотный и здоровый завтрак, в сочетании с низкоуглеводным ужином, повышает чувствительность к инсулину и улучшает гормональный профиль.

Система "голод-сытость" страдает. При пропуске завтрака есть высокий шанс, что во второй половине дня вас одолеет дикий голод и вы съедите все, что попадется вам на пути!

При отсутствии завтрака снижается стрессоустойчивость и скачет кортизол!

При высоком кортизоле разрушаются мышцы – и идет накопление жира.

Основные принципы здорового завтрака