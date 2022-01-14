От сердечных заболеваний до ожирения: нутрициолог рассказала, чем грозит пропуск завтрака
Многие люди не привыкли завтракать, они выпивают чашечку кофе и «летят» по своим делам.
Но то, как человек завтракает, будет определять его самочувствие на весь день: энергичность днем, голод и сытость, настроение и даже сон.
Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, почему важно приучить себя к завтраку, даже если вы привыкли обходиться без него.
"Когда вы начнете возвращать свой аппетит и встречать утро с удовольствием, то ваш организм отблагодарит вас – включается регенерация и вы быстрее выздоравливаете!" – уверена специалист.
Как появилась проблема?
Темп жизни увеличился или отсутствие режима могли сдвинуть график. Человек ужинает или ложится спать поздно. При позднем подъеме нет времени на полноценный завтрак и аппетита тоже нет – вот вам и порочный круг!
Важно приучить себя к полезному завтраку (фото: pexels.com)
Как влияет на здоровье пропуск завтрака
- Возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение липидного профиля крови.
- Завтрак снижает риск метаболического синдрома (ожирение, диабет, гипертензия).
- Плотный и здоровый завтрак, в сочетании с низкоуглеводным ужином, повышает чувствительность к инсулину и улучшает гормональный профиль.
- Система "голод-сытость" страдает. При пропуске завтрака есть высокий шанс, что во второй половине дня вас одолеет дикий голод и вы съедите все, что попадется вам на пути!
- При отсутствии завтрака снижается стрессоустойчивость и скачет кортизол!
- При высоком кортизоле разрушаются мышцы – и идет накопление жира.
Основные принципы здорового завтрака
- Высокобелковый завтрак насыщает и усваивается лучше.
- При хорошей переносимости употребляйте два яйца (просто вареные, скрэмбл, омлет), достаточное количество жиров, а также не забудьте добавить клетчатку.
- Запомните, что каша – это не завтрак на каждый день! Углеводы вызывают скачки инсулина – и вы захотите есть уже через 1,5-2 часа.
- Плотный завтрак. Он должен составлять более 30 % объема суточного потребления калорий.
- Завтракать нужно в первый час после пробуждения! Желчеотток и необходимые ферменты уже запускаются – и желчь не застаивается.
- С раннего утра включите яркий свет на кухне, откройте шторы, чтобы утренний свет снизил уровень мелатонина и кортизола.
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