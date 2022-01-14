От сердечных заболеваний до ожирения: нутрициолог рассказала, чем грозит пропуск завтрака

Многие люди не привыкли завтракать, они выпивают чашечку кофе и «летят» по своим делам.
Но то, как человек завтракает, будет определять его самочувствие на весь день: энергичность днем, голод и сытость, настроение и даже сон.
Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, почему важно приучить себя к завтраку, даже если вы привыкли обходиться без него.
"Когда вы начнете возвращать свой аппетит и встречать утро с удовольствием, то ваш организм отблагодарит вас – включается регенерация и вы быстрее выздоравливаете!" – уверена специалист.
Как появилась проблема?
Темп жизни увеличился или отсутствие режима могли сдвинуть график. Человек ужинает или ложится спать поздно. При позднем подъеме нет времени на полноценный завтрак и аппетита тоже нет – вот вам и порочный круг!
Важно приучить себя к полезному завтраку (фото: pexels.com)
Как влияет на здоровье пропуск завтрака
Возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение липидного профиля крови.