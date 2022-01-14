UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

От сердечных заболеваний до ожирения: нутрициолог рассказала, чем грозит пропуск завтрака

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие люди не привыкли завтракать, они выпивают чашечку кофе и «летят» по своим делам.

Но то, как человек завтракает, будет определять его самочувствие на весь день: энергичность днем, голод и сытость, настроение и даже сон.

Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, почему важно приучить себя к завтраку, даже если вы привыкли обходиться без него.

"Когда вы начнете возвращать свой аппетит и встречать утро с удовольствием, то ваш организм отблагодарит вас – включается регенерация и вы быстрее выздоравливаете!" – уверена специалист.

Как появилась проблема?

Темп жизни увеличился или отсутствие режима могли сдвинуть график. Человек ужинает или ложится спать поздно. При позднем подъеме нет времени на полноценный завтрак и аппетита тоже нет – вот вам и порочный круг!

Важно приучить себя к полезному завтраку (фото: pexels.com)

Как влияет на здоровье пропуск завтрака

  • Возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение липидного профиля крови.
  • Завтрак снижает риск метаболического синдрома (ожирение, диабет, гипертензия).
  • Плотный и здоровый завтрак, в сочетании с низкоуглеводным ужином, повышает чувствительность к инсулину и улучшает гормональный профиль.
  • Система "голод-сытость" страдает. При пропуске завтрака есть высокий шанс, что во второй половине дня вас одолеет дикий голод и вы съедите все, что попадется вам на пути!
  • При отсутствии завтрака снижается стрессоустойчивость и скачет кортизол!
  • При высоком кортизоле разрушаются мышцы – и идет накопление жира.

Основные принципы здорового завтрака

  1. Высокобелковый завтрак насыщает и усваивается лучше.
  2. При хорошей переносимости употребляйте два яйца (просто вареные, скрэмбл, омлет), достаточное количество жиров, а также не забудьте добавить клетчатку.
  3. Запомните, что каша – это не завтрак на каждый день! Углеводы вызывают скачки инсулина – и вы захотите есть уже через 1,5-2 часа.
  4. Плотный завтрак. Он должен составлять более 30 % объема суточного потребления калорий.
  5. Завтракать нужно в первый час после пробуждения! Желчеотток и необходимые ферменты уже запускаются – и желчь не застаивается.
  6. С раннего утра включите яркий свет на кухне, откройте шторы, чтобы утренний свет снизил уровень мелатонина и кортизола.

Раньше нутрициолог рассказала, как есть все подряд, не поправляясь.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда