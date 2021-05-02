Шашлыки без вреда для фигуры: важные правила и подборка полезных маринадов

На диете вы или нет, а на шашлыки все равно пойдете. Как же упустить такую погоду? И правильно! Ходите! Шашлыки стройнеющим разрешаются. Хотите узнать, как правильно ходить на шашлыки, чтобы все ваши старания похудеть не прошли даром?
В своем Instagram нутрициолог Надежда Пахирко рассказала несколько секретов, как ходить на шашлыки с удовольствием и правильно. Эксперт также поделилась вкусными и полезными маринадами для шашлыков.
1. Выбираем мясо. Подходят курица, индейка, говядина, телятина. Старайтесь выбирать кусочки без жировой прослойки.
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2.Рыбу можно любых сортов. Обалденно приготовить в фольге на решетке.
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3. Готовим маринад. Для правильного маринада подходят: кефир, соевый соус, уксус, минералка. Добавляйте много зелени и лука.
Иллюстративное фото (pexels.com)
1. КЕФИРНЫЙ.
Мясо натереть перцем, солью, карри. Положить в глубокую миску. Залить нежирным кефиром. Добавить много рубленного укропа, петрушки и репчатого лука. Оставить на ночь под прессом в холодильнике. Я крылья куриные так делаю. Нет слов, как вкусно.
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2. ОВОЩНОЙ.
Лук и сладкий красный и зелёный перец режем тонкими кольцами. На дно кастрюли слой лука и перца +соль, перец - слой мяса, потом снова лук и перец и тд. Оставить на ночь.
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3. НА ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЕ.
Вода с газом, лук, лимон и специи с солью. Мясо натираем перцем, солью и специями. Выжимаем лимонный сок, резанный полукольцами лук. Перемешиваем. Кладем в глубокую кастрюлю и заливаем газированной водой. В холодильник на ночь.
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4. С ПОМИДОРАМИ.
Много лука, соль, перец, лаврушка и резанные помидоры. Поместить мясо в глубокую кастрюлю. Посолить, поперчить, всыпать резанный лук и помидоры. Руками вмять в мясо лук, помидоры и специи. Накрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник.
Ранее мы писали, какими ошибками можно испортить шашлык даже из самого лучшего мяса.
А также врач-диетолог рассказала, какой маринад для шашлыка считается самым вредным и даже канцерогенным.