Шість пунктів: лікар розповіла, чого не можна робити, щоб щитовидка була здорова

Придушення емоцій, свободи волі і вибору. Коли ви у себе на останньому місці, пригнічуєте особисті бажання, терпите незручності. Розбиті мрії і нездійснені плани, втрата інтересу до життя, невідповідність бажань і можливостей, які не можна показувати, тому невдоволення йде в підсвідомість і виходить соціально прийнятними хворобами щитовидки.