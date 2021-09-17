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Шість пунктів: лікар розповіла, чого не можна робити, щоб щитовидка була здорова

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П'ятниця 17 вересня 2021 11:01
Шість пунктів: лікар розповіла, чого не можна робити, щоб щитовидка була здорова Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як захистити щитовидну залозу? Все просто: стежити за харчуванням, не придушувати емоції, добре висипатися і переконатися, що організм отримує всі необхідні вітаміни і мінерали.

Про це розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Шість пунктів: лікар розповіла, чого не можна робити, щоб щитовидка була здороваЗдоровая щитовидка (фото: pexels.com)

Шість пунктів: чого не можна робити, щоб щитовидка була здорова

  • Придушення емоцій, свободи волі і вибору. Коли ви у себе на останньому місці, пригнічуєте особисті бажання, терпите незручності. Розбиті мрії і нездійснені плани, втрата інтересу до життя, невідповідність бажань і можливостей, які не можна показувати, тому невдоволення йде в підсвідомість і виходить соціально прийнятними хворобами щитовидки.

  • Дефіцит калорій і тривалі голодування. До 36 годин голод не робить шкоди, довше - щитовидка рвоне "стоп-кран". Якщо дівчина 100 кг буде споживати 900-1000 ккал / сут (це дуже-дуже мало), то її щитовидка помахає ручкою і відправить метаболізм в анабіоз, що призведе до "набираю від повітря".

Шість пунктів: лікар розповіла, чого не можна робити, щоб щитовидка була здороваЧи не є і захоплюватися дієтами - не варіант (фото: pexels.com)

  • Тривала відсутність повноцінного сну порушує вісь гіпоталамус-гіпофіз-щитовидна залоза. Знижується секреція ТТГ і стимуляція щитовидної залози, тобто порушується центральний механізм регуляції роботи щитовидки. Багато хто запитував "А якщо все гормони (ТТГ, Т4 і Т3) низькі ..." Це центральний гіпотиреоз і це довго відновлюється.
  • Брак йоду, селену, цинку, заліза і магнію. Основні мінерали, які беруть участь в побудові гормонів і їх своєчасної деградації в печінці.

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Шість пунктів: лікар розповіла, чого не можна робити, щоб щитовидка була здороваВідпочинок і ніякого холоду (фото: pexels.com)

  • Дефіцит білка, тому що з нього складаються самі гормони і ферменти, що беруть участь в їх синтезі. Якщо не вистачає хоча б 1 амінокислоти, то синтез лімітується по ній навіть якщо інших навалом.
  • Не любить холод, сльота, відсутність сонця, тому що тоді бідоласі доведеться працювати старанніше, щоб підтримати ваш настрій і включити додаткове опалення, щоб не замерзли. У холодну пору року дози гормонів можуть збільшуватися і це логічно.

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