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Шесть пунктов: врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова

Автор: Татьяна Турчаникова

Как защитить щитовидную железу? Все просто: следить за питанием, не подавлять эмоции, хорошо высыпаться и убедиться, что организм получает все необходимые витамины и минералы.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Здоровая щитовидка (фото: pexels.com)

Шесть пунктов: чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова

  • Подавление эмоций, свободы воли и выбора. Когда вы у себя на последнем месте, подавляете личные желания, терпите неудобства. Разбитые мечты и несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, не соответствие желаний и возможностей, которые нельзя показывать, поэтому недовольство уходит в подсознание и выходит социально приемлемыми болезнями щитовидки.

  • Дефицит калорий и длительные голодания. До 36 часов голод не оказывает вреда, дольше - щитовидка рванет "стоп-кран". Если девушка 100 кг будет потреблять 900-1000 ккал / сут (это очень-очень мало), то ее щитовидка помашет ручкой и отправит метаболизм в анабиоз, что приведет к "набираю от воздуха".

Не есть и увлекаться диетами - не вариант (фото: pexels.com)

  • Длительное отсутствие полноценного сна нарушает ось гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. Снижается секреция ТТГ и стимуляция щитовидной железы, т.е. нарушается центральный механизм регуляции работы щитовидки. Многие спрашивали "А если все гормоны (ТТГ, Т4 и Т3) низкие..." Это центральный гипотиреоз и это долго восстанавливается.
  • Нехватка йода, селена, цинка, железа и магния. Основные минералы, которые участвуют в построении гормонов и их своевременной деградации в печени.

Нарушение сна и раздражительность: врач рассказала, что поможет справиться со стрессом

Отдых и никакого холода (фото: pexels.com)⠀

  • Дефицит белка, потому что из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в их синтезе. Если не хватает хотя бы 1 аминокислоты, то синтез лимитируется по ней даже если других навалом.
  • Не любит холод, слякоть, отсутствие солнца, потому что тогда бедняжке придется работать усерднее, чтобы поддержать ваше настроение и включить дополнительное отопление, чтобы не замёрзли. В холодное время года дозы гормонов могут увеличиваться и это логично.

Раньше нутрициолог рассказала, что делать с лихорадкой у детей, чтобы не навредить иммунитету малыша.

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