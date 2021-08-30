Шоколад и сыр: топ-17 продуктов, которые помогут нормализовать давление гипотоникам

Если это хроника, то, скорее всего, не получится справиться только благодаря рациону, но если это связано с погодными изменениями, этот список может быть очень полезен:



1. Кофе (без добавок)

2. Чай зеленый и черный

3. Какао натуральный

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Черный шоколад

5. Острые специи

6. Чеснок и лук

7. Любое мясо

8. Сыр

9. Молочные продукты высокой жирности

10. Смородина черная

11. Облепиха

12. Соленые продукты (но без избытка)

13. Печень

14. Сухофрукты

15. Мед

16. Яйца

17. Гречка



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие-то продукты из этого списка влияют на закрытие дефицитов, ведь недостаток витаминов C, B12, E провоцирует развитие анемии, которую связывают с появлением гипотонии.

Какие-то продукты из этого списка повлияют на уровень глюкозы в крови, и с ее ростом повыситься и давление. А некоторые продукты будут просто выступать как тонизирующий элемент.



Но при этом не забывайте пить воду а также обратите внимание на то, что этот список придется дополнить еще рядом продуктов, которые сбалансируют рацион.