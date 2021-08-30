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Шоколад і сир: топ-17 продуктів, які допоможуть нормалізувати тиск гіпотонікам

Автор: Ольвія Агаркова

Здоровий раціон необхідний для нормалізації артеріального тиску – будь це гіпертоніки або гіпотоніки. Включення в раціон деяких продуктів, особливо з високим вмістом певних вітамінів і мікроелементів, допоможе спрвитися з проблемою низького тиску тим, хто страждає гіпотонією.

Нутриціолог Ольга Усенко в Instagram назвала топ-17 продуктів, які допоможуть нормалізувати тиск.

Якщо це хроніка, то, швидше за все, не вийде впоратися тільки завдяки раціону, але якщо це пов'язано з погодними змінами, цей список може бути дуже корисний:

1. Кава (без добавок)
2. Чай зелений і чорний
3. Какао натуральний

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Чорний шоколад
5. Гострі спеції
6. Часник і цибуля
7. Будь-яке м'ясо
8. Сир
9. Молочні продукти високої жирності
10. Смородина чорна
11. Обліпиха
12. Солоні продукти (але без фанатизму)
13. Печінка
14. Сухофрукти
15. Мед
16. Яйце
17. Гречка


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якісь продукти з цього списку впливають на закриття дефіцитів, адже брак вітамінів C, B12, E провокує розвиток анемії, яку пов'язують з появою гіпотонії.

Якісь продукти з цього списку впилинуть на рівень глюкози в крові, і з її ростом підвищитися і тиск. А деякі продукти будуть просто виступати як тонізуючий елемент.

Але при цьому не забувайте пити воду а також зверніть увагу на те, що цей список доведеться доповнити ще рядом продуктів, які збалансують раціон.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук запропонувала прибрати з меню псевдокорисні продукти.

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