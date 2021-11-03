Шоколад и тесная одежда: врач назвала неожиданные причины изжоги
Часто люди обращаются с изжогой к врачу, не понимая, что всему виной… просто тесная одежда, и врач здесь не поможет.
Но, разумеется, это далеко не единственная причина изжоги. Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram назвала целый список причин, которые вызывают изжогу - от некоторых из них вполне можно избавиться самостоятельно.
Изжога иногда возникает при беременности (фото: pexels.com)
Изжога - это заброс кислого содержимого желудка в пищевод, где всегда щелочная реакция, вызывающий жжение за грудиной и воспаление слизистой.
- Многие между изжогой и повышенной кислотностью ставят знак =, в то время, как это вовсе не обязательно. Изжога может быть, наоборот, при низкой кислотности желудка. Не спешите пить антациды и ингибиторы ПП.
- Врачебное название изжоги - гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс. Изжога явление частое - встречается у 20-50 % населения.
- Обратите внимание на слова о повышенной кислотности! В желудке даже при атрофическом гастрите, когда большая часть клеток, производящих соляную кислоту, исчезли, все равно будет слабокислая реакция и при забросе будут те же симптомы. Поэтому делать выводы по самому факту изжоги о степени кислотности крайне неверно.
- Кроме этого, следствием плохой работы сфинктера, разделяющего пищевод и желудок, часто бывает низкая кислотность желудка, хотя и повышенная - не редкость. Просто организм считает, что можно не особо стараться защищать слизистую пищевода, раз в желудке не так уж кисло.
Часто причиной изжоги является кофе (фото: pexels.com)
Какие еще есть причины изжоги
- Шоколад, кофе, крепкий чай,
- Мята, цитрусовые,
- Жирные блюда, горячие или спиртные напитки,
- Пищевые непереносимости,
- Дисплазия соединительной ткани,
- Саркопения,
- Переедание, еда на ночь,
- Избыточный вес,
- Курение и алкоголь,
- Беременность,
- Тесная, стягивающая живот одежда,
- Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы,
- Нарушение моторики желудка (активация симпатической НС),
- Стресс и спазмированная диафрагма.
Если изжога возникает часто, то приводит к ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), при этом возникают грубые нарушения глубоких слоев слизистой и нарушение работы сфинктера. Тут требуется очный врач.
Заброс может быть не только желудочного сока в пищевод, но и желчи, когда есть дисфункция пилорического (нижнего) сфинктера и заброс желчи в желудок. Причины - точно такие же.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.
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