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Шоколад и тесная одежда: врач назвала неожиданные причины изжоги

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Среда 03 ноября 2021 11:01
Шоколад и тесная одежда: врач назвала неожиданные причины изжоги Изжога - чтобы избавиться, стоит понять причину (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Часто люди обращаются с изжогой к врачу, не понимая, что всему виной… просто тесная одежда, и врач здесь не поможет.

Но, разумеется, это далеко не единственная причина изжоги. Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram назвала целый список причин, которые вызывают изжогу - от некоторых из них вполне можно избавиться самостоятельно.

Шоколад и тесная одежда: врач назвала неожиданные причины изжогиИзжога иногда возникает при беременности (фото: pexels.com)

Изжога - это заброс кислого содержимого желудка в пищевод, где всегда щелочная реакция, вызывающий жжение за грудиной и воспаление слизистой.

  • Многие между изжогой и повышенной кислотностью ставят знак =, в то время, как это вовсе не обязательно. Изжога может быть, наоборот, при низкой кислотности желудка. Не спешите пить антациды и ингибиторы ПП.
  • Врачебное название изжоги - гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс. Изжога явление частое - встречается у 20-50 % населения.
  • Обратите внимание на слова о повышенной кислотности! В желудке даже при атрофическом гастрите, когда большая часть клеток, производящих соляную кислоту, исчезли, все равно будет слабокислая реакция и при забросе будут те же симптомы. Поэтому делать выводы по самому факту изжоги о степени кислотности крайне неверно.
  • Кроме этого, следствием плохой работы сфинктера, разделяющего пищевод и желудок, часто бывает низкая кислотность желудка, хотя и повышенная - не редкость. Просто организм считает, что можно не особо стараться защищать слизистую пищевода, раз в желудке не так уж кисло.

Шоколад и тесная одежда: врач назвала неожиданные причины изжогиЧасто причиной изжоги является кофе (фото: pexels.com)

Какие еще есть причины изжоги

  • Шоколад, кофе, крепкий чай,
  • Мята, цитрусовые,
  • Жирные блюда, горячие или спиртные напитки,
  • Пищевые непереносимости,
  • Дисплазия соединительной ткани,
  • Саркопения,
  • Переедание, еда на ночь,
  • Избыточный вес,
  • Курение и алкоголь,
  • Беременность,
  • Тесная, стягивающая живот одежда,
  • Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы,
  • Нарушение моторики желудка (активация симпатической НС),
  • Стресс и спазмированная диафрагма.

Если изжога возникает часто, то приводит к ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), при этом возникают грубые нарушения глубоких слоев слизистой и нарушение работы сфинктера. Тут требуется очный врач.

Заброс может быть не только желудочного сока в пищевод, но и желчи, когда есть дисфункция пилорического (нижнего) сфинктера и заброс желчи в желудок. Причины - точно такие же.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу.

Раньше врач назвала три неожиданных фактора, которые крадут энергию, отсюда постоянная усталость.

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