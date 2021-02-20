Синдром хронической усталости: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы восстановиться

"Истощение надпочечников" или синдром хронической усталости, в последнее время считается, что - это неправильная интерпретация внутренних процессов, рассказала Надя Андреева, нутрициолог с 10-летним опытом.
В своем Instagram она дала четкие рекомендации по выходу из этого состояния.
"Возможные тесты по состоянию надпочечников: кортизол (в течение дня по слюне), ДГЭА и пролактин. Но не спешите ставить диагноз самостоятельно, лучше обратиться к врачу", - посоветовала Надя.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
"Надпоо́чечники (лат. glandulae suprarenales) - парные эндокринные железы, расположенные над верхней частью почек позвоночных животных и человека. У человека расположены в непосредственной близости к верхнему полюсу каждой почки. Играют важную роль в регуляции обмена веществ и в адаптации организма к неблагоприятным условиям (реакция на стрессовые условия)", - привела Надя объяснения для тех, кто плохо знаком с анатомией человека.
Углеводы 150 гр = 600 ккал
Белки 80-90 гр = 320-360 ккал
Жиры 80 гр = 720 ккал
Калории: 1700-1800 ккал
Используем простые формулы, расчет бжу:
Белки 90 гр
Углеводы 152 гр
Жиры 80 гр
Калории 1790 ккал
Например:
завтрак - отварные яйца с овощами, пшеном и маслом кги, сверху водоросли.
Обед - чечевица с диким рисом, овощами и салатом с кунжутными семечками и лимоном.
Ужин - запеченные корнеплоды и кабачок с тыквенными семечками и рыбой, посыпьте зеленью", - посоветовала нутрициолог.
Напомним, нутрициолог рассказала, так ли полезен завтрак, как все привыкли думать.