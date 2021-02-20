Синдром хронічної втоми: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб відновитися

"Виснаження надниркових залоз" або синдром хронічної втоми, останнім часом вважається, що це - неправильна інтерпретація внутрішніх процесів, розповіла Надя Андрєєва, нутриціолог з 10-річним досвідом.
У своєму Instagram вона дала чіткі рекомендації щодо виходу з цього стану.
"Можливі тести станом надниркових залоз: кортизол (протягом дня по слині), ДГЕА і пролактин. Але не поспішайте ставити діагноз самостійно, краще звернутися до лікаря", - порадила Надя.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
"Надпоочечники (лат. glandulae suprarenales) - парні ендокринні залози, розташовані над верхньою частиною нирок хребетних тварин і людини. У людини розташовані в безпосередній близькості до верхнього полюса кожної нирки. Відіграють важливу роль в регуляції обміну речовин та адаптації організму до несприятливих умов (реакція на стресові умови)", - навела Надя пояснення для тих, хто погано знайомий з анатомією людини.
Вуглеводи 150 гр = 600 ккал
Білки 80-90 гр = 320-360 ккал
Жири 80 гр = 720 ккал
Калорії: 1700-1800 ккал
Використовуємо прості формули, розрахунок бжу:
Білки 90 гр
Вуглеводи 152 гр
Жири 80 гр
Калорії 1790 ккал
Наприклад:
сніданок - відварені яйця з овочами, пшоном і маслом кгі, зверху водорості.
Обід - сочевиця з диким рисом, овочами і салатом з кунжутним насінням і лимоном.
Вечеря - запечені коренеплоди і кабачок з гарбузовим насінням і рибою, посипте зеленню", - порадила нутриціолог.
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чи такий вже корисний сніданок, як всі звикли думати.