Сияющая, красивая кожа: нутрициолог рассказала, какие продукты влияют на появление акне

"Несмотря на то, что воспалительные процессы протекают у всех по-разному, проявления на коже появляются у многих. У меня у самой много лет были проблемы с кожей (псориаз, аллергии), и я знаю, насколько это может портить жизнь", - рассказала Андреева.

Надя Андреева считает, что кожу можно лечить изнутри (фото: instagram.com/happynadyaz)

Специалист посоветовала заниматься кожей комплексно: нужно разобраться всем - от питания и до дефицитов микроэлементов и антиоксидантов, которые влияют на состояние кожи.

"Я бы хотела поделиться некоторыми интересными и практичными моментами при акне»", - написала Надя.

Акне или угри обыкновенные - одно из самых распространенных дерматологических заболеваний. Связано с избыточной продукцией кожного сала, воспалением как внутри, так и рядом с комедонами, рассказала специалистка.

Основные причины угрей:

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта (пониженная кислотность, воспалительные процессы в кишечнике и т.д.),

Избыток продуктов в рационе, вызывающих воспаление (глютен, молочные продукты, рафинированные углеводы и сахар, шоколад, избыток Омеги-6),

Дефициты некоторых важных минералов и витаминов,

Гормональные нарушения,

Хронический стресс,

Комбинация нескольких причин.

Как продукты-триггеры влияют на появление акне

На появление угрей, как было сказано выше, могут влиять продукты, которые вы употребляете ежедневно, часто даже не замечая. Для улучшения состояния кожи стоит отказаться от таких продуктов в рационе:

1. Молоко повышает уровень ИФР-1, который увеличивает уровень андрогенов, а они приводят к увеличению выработки кожного сала.

2. Сладкое провоцирует гипергликемию и инсулинемию, которые усугубляют обыкновенные угри.

3. Масла с высоким уровнем Омега-6. Высокие уровни Омега-6 жирных кислот провоцируют воспалительные процессы в теле и приводят к увеличению количества угрей.

Также одной из причин может быть дефициты минералов и витаминов: витамин Д, белок, железо, цинк, напомнила Надя.