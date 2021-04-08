Сияющая, красивая кожа: нутрициолог рассказала, какие продукты влияют на появление акне

Здоровая кожа - огромная составляющая часть понятия красота. Без нее сложно говорить о внешней привлекательности.
Об этом рассказала в своем микроблоге Instagram нутрициолог Надя Андреева.
"Несмотря на то, что воспалительные процессы протекают у всех по-разному, проявления на коже появляются у многих. У меня у самой много лет были проблемы с кожей (псориаз, аллергии), и я знаю, насколько это может портить жизнь", - рассказала Андреева.
Специалист посоветовала заниматься кожей комплексно: нужно разобраться всем - от питания и до дефицитов микроэлементов и антиоксидантов, которые влияют на состояние кожи.
"Я бы хотела поделиться некоторыми интересными и практичными моментами при акне»", - написала Надя.
Акне или угри обыкновенные - одно из самых распространенных дерматологических заболеваний. Связано с избыточной продукцией кожного сала, воспалением как внутри, так и рядом с комедонами, рассказала специалистка.
На появление угрей, как было сказано выше, могут влиять продукты, которые вы употребляете ежедневно, часто даже не замечая. Для улучшения состояния кожи стоит отказаться от таких продуктов в рационе:
1. Молоко повышает уровень ИФР-1, который увеличивает уровень андрогенов, а они приводят к увеличению выработки кожного сала.
2. Сладкое провоцирует гипергликемию и инсулинемию, которые усугубляют обыкновенные угри.
3. Масла с высоким уровнем Омега-6. Высокие уровни Омега-6 жирных кислот провоцируют воспалительные процессы в теле и приводят к увеличению количества угрей.
Также одной из причин может быть дефициты минералов и витаминов: витамин Д, белок, железо, цинк, напомнила Надя.
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