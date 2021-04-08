Сяюча, красива шкіра: нутриціолог розповіла, які продукти впливають на появу акне

Здорова шкіра - величезна складова частина поняття краса. Без неї складно говорити про зовнішній привабливості.
Про це розповіла у своєму мікроблозі Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.
"Незважаючи на те, що запальні процеси протікають у всіх по-різному, прояви на шкірі з'являються у багатьох. У мене багато років були проблеми з шкірою (псоріаз, алергії), і я знаю, наскільки це може псувати життя", - розповіла Андрєєва.
Фахівець порадила займатися шкірою комплексно: потрібно розібратися зі всім - від харчування до дефіциту мікроелементів, антиоксидантів, які впливають на стан шкіри.
"Я б хотіла поділитися деякими цікавими і практичними моментами при акне", - написала Надя.
Акне або вугри звичайні - одне з найпоширеніших дерматологічних захворювань. Пов'язано з надлишковою продукцією шкірного сала, запаленням як всередині, так і поряд з комедонами, розповіла спеціалістка.
На появу вугрів, як було сказано вище, можуть впливати продукти, які ви вживаєте щодня, часто навіть не помічаючи. Для поліпшення стану шкіри варто відмовитися від таких продуктів у раціоні:
1. Молоко підвищує рівень IGF-1, який збільшує рівень андрогенів, а вони приводять до збільшення вироблення шкірного сала.
2. Солодке провокує гіперглікемію і инсулинемию, які посилюють звичайні вугри.
3. Масла з високим рівнем Омега-6. Високі рівні Омега-6 жирних кислот провокують запальні процеси в тілі і призводять до збільшення кількості вугрів.
Також однією з причин може бути дефіцити мінералів і вітамінів: вітамін Д, білок, залізо, цинк, нагадала Надя.
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