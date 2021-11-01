Солодкий полон: дієтолог навчила ефективно працювати із залежністю від цукру
Тяга до солодкого - одвічна проблема ласунів, які худнуть. Чи варто виправдовувати бажання з'їсти цукрову заборонку залежністю і бажанням підняти собі настрій?
Дієтолог Тетяна Дік на сторінці в Instagram розповіла, чи дійсно цукор викликає звикання і як побороти тягу до солодкого.
Цукор, як наркотик, чи так це? Чи викликає він залежність? Багато хто чув, що так, але насправді ні.
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Наркотики викликають сплеск дофаміну і ендорфіну. В наслідок вироблятися вони можуть тільки після їх прийняття.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
З цукром не так. І солодке не пригнічує вироблення цих гормонів. Тому залежності від нього немає. За великим рахунком - це всього лише звичка. Найпоширеніша - це з'їсти десертик після основного прийому їжі.
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Пам'ятайте, як мама в дитинстві говорила: з'їж обід, а потім будеш солодке їсти, щоб апетит не перебити. Ось у більшості людей звичка з дитинства.
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Другий момент - коли людина нехтує більш якісними вуглеводами (крупи, макарони, картопля, хліб) і віддає перевагу десертам. В такому випадку організм вимагає вуглеводи для його дієздатності, і ви йому їх даєте, тільки замість повноцінного обіду, ви годуєте його солодощами, які високі в калорійності і мінімальні за обсягом.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Третій момент - це винагорода себе за щось. Отримав премію - треба відзначити тортиком. Сюди ж і невміння впоратися ситуаціями і заїдання негативних емоцій.
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Ви повинні розуміти, що їсти солодке - це норма. Так само, як і не любити його зовсім (справа смакових уподобань). Важлива адекватність в кількості і пріоритетність в їжі.
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Що робити, якщо все ж ви переїдаєте або відчуваєте проблему в залежності з їжею?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
В ідеалі - звернутися до дієтолога, щоб встановити взаємозв'язок з їжею, знайти помилки у вашому раціоні і усунути їх.
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Після корекції меню люди самі по собі відмовляються від солодкого, через баланс в раціоні. Просто не хочеться. Але воно не є чимось забороненим! І це важливо розуміти.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла перерахувала продукти, здатні красти енергію і провокувати переїдання.