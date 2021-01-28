Как есть сладости при лишнем весе: диетолог назвала главные правила

"Я сторонник того, чтобы не исключать из рациона сладкое полностью при лишних килограммах… Как минимум, это создает сильную психологическую нагрузку", - говорит специалист по питанию и детоксу Валентина Ивушкина. В своем блоге она дала ряд простых рекомендаций.

Валентина Ивушкина (фото: instagram.com/smartdetoxru)

Если:

* есть сладкое понемногу;

* с 12 до 17 часов, когда пищеварительный огонь наиболее сильный;

* если это полезные сладости;

* у вас при этом в целом здоровый сбалансированный рацион с большим количеством клетчатки, нетяжелых зерновых и нежирных животных белков, то вреда не будет и можно даже потихонечку худеть.

Варианты сладостей:

* пп-печенье (2-3 штучки)

* сухофрукты (горсть)

* 100 г выпечки (без трансжиров, максимум с 2 белковыми продуктами в составе)

* пп-блинчик или лепешка

* иногда кусочек шоколада с чистым составом: какао и масло какао.

Для выпекания выпечки Валентина рекомендует полностью перейти на тростниковый сахар. Да, это моносахарид, но его польза гораздо выше свекольного сахара, уверена она.

Плюс вот небольшой секрет для тех, у кого есть лишний вес: сладкое нужно успеть съесть в течение 15-20 минут после еды. Если съедите через 40-60 минут, будет новая инсулиновая волна, а это балл в копилку накопления слизи в организме, что, конечно, будет способствовать накоплению жира. В целом, сладости натощак нежелательны при лишнем весе, советует Валентина.

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