ru ua
Сб, 23 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Сладости для стройности: вкусный рецепт ПП-конфет от популярного ТВ-повара

Новина українською →
Суббота 23 октября 2021 13:00
Сладости для стройности: вкусный рецепт ПП-конфет от популярного ТВ-повара Кулинар дал рецепт финиковых конфет с семенами тыквы
Автор: Дмитрий Войналович

Сейчас не проблема купить ПП-сладости в магазинах. Но так круто уметь приготовить хендмейд-конфеты самому.

В отличие от покупных, ты всегда будешь уверен в составе и полезности своих сладостей.

А с рецептом от участника шоу Нового канала "Адская кухня" Александра Громлюка с приготовлением ПП-сладостей справится даже кулинар-новичок.

Итак. Для приготовления полезных сладостей для тех, кто следит за правильным питанием, вам понадобятся такие ингредиенты:

  • финики без косточек - 300 г
  • курага - 250 г
  • кунжут - 100 г
  • орехи (любые) - 100 г
  • семена тыквы - 50 г
  • цедра апельсина
  • ароматные специи (гвоздика, кориандр, бадьян) - по вкусу

Как готовить ПП-конфеты в домашних условиях

Для начала финики смешиваем с курагой и орехами, а после этого - добавляем цедру апельсина и специи.

После этого нужно перебить все это блендером до однородной массы, а именно - до клейкости.

Далее семена тыквы обжариваем либо на сухой сковороде, либо в духовке при 170 градусах примерно 5-7 минут.

Добавляем в перебитую массу целые семена тыквы.

Скатываем шарики примерно по 40-50 г и обваливаем их в кунжуте. И все - полезные сладости для взрослых и детей готовы. Приятного аппетита!

Ранее нутрициолог рассказала, что есть, чтобы замедлить старение.

Также смотрите, что будет, если отказаться от мучного прямо сейчас.

Читайте LITE в Google News
Правильное питание
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину накроет мощным похолоданием: в каких областях будет самая мерзкая погода
Украину накроет мощным похолоданием: в каких областях будет самая мерзкая погода