Сладости для стройности: вкусный рецепт ПП-конфет от популярного ТВ-повара
Сейчас не проблема купить ПП-сладости в магазинах. Но так круто уметь приготовить хендмейд-конфеты самому.
В отличие от покупных, ты всегда будешь уверен в составе и полезности своих сладостей.
А с рецептом от участника шоу Нового канала "Адская кухня" Александра Громлюка с приготовлением ПП-сладостей справится даже кулинар-новичок.
Итак. Для приготовления полезных сладостей для тех, кто следит за правильным питанием, вам понадобятся такие ингредиенты:
- финики без косточек - 300 г
- курага - 250 г
- кунжут - 100 г
- орехи (любые) - 100 г
- семена тыквы - 50 г
- цедра апельсина
- ароматные специи (гвоздика, кориандр, бадьян) - по вкусу
Как готовить ПП-конфеты в домашних условиях
Для начала финики смешиваем с курагой и орехами, а после этого - добавляем цедру апельсина и специи.
После этого нужно перебить все это блендером до однородной массы, а именно - до клейкости.
Далее семена тыквы обжариваем либо на сухой сковороде, либо в духовке при 170 градусах примерно 5-7 минут.
Добавляем в перебитую массу целые семена тыквы.
Скатываем шарики примерно по 40-50 г и обваливаем их в кунжуте. И все - полезные сладости для взрослых и детей готовы. Приятного аппетита!
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