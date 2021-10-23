Солодощі для стрункості: смачний рецепт ПП-цукерок від популярного ТБ-кухаря
Зараз не проблема купити так звані ПП-солодощі в магазинах. Але так круто вміти приготувати хендмейд-цукерки самому.
На відміну від покупних, ти завжди будеш впевнений у складі і корисності своїх смаколиків.
А з рецептом від учасника шоу Нового каналу "Пекельна кухня" Олександра Громлюка з приготуванням ПП-солодощів впорається навіть кулінар-новачок.
Отже. Для приготування корисних солодощів для тих, хто стежить за правильним харчуванням, вам знадобляться такі інгредієнти:
- фініки без кісточок - 300 г
- курага - 250 г
- кунжут - 100 г
- горіхи (будь-які) - 100 г
- насіння гарбуза - 50 г
- цедра апельсина
- ароматні спеції (гвоздика, коріандр, бадьян) - за смаком
Як готувати ПП-цукерки в домашніх умовах
Для початку фініки змішуємо з курагою і горіхами, а після цього - додаємо цедру апельсина і спеції.
Після цього потрібно перебити все це блендером до однорідної маси, а саме - до клейкості.
Далі насіння гарбуза обсмажуємо або на сухій сковороді, або в духовці при 170 градусах приблизно 5-7 хвилин.
Додаємо в перебиту масу цілі насіння гарбуза.
Скачуємо кульки приблизно по 40-50 г і обвалюють їх в кунжуті. І все - корисні солодощі для дорослих і дітей готові. Приємного апетиту!
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