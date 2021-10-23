Солодощі для стрункості: смачний рецепт ПП-цукерок від популярного ТБ-кухаря

На відміну від покупних, ти завжди будеш впевнений у складі і корисності своїх смаколиків.

Зараз не проблема купити так звані ПП-солодощі в магазинах. Але так круто вміти приготувати хендмейд-цукерки самому.

А з рецептом від учасника шоу Нового каналу "Пекельна кухня" Олександра Громлюка з приготуванням ПП-солодощів впорається навіть кулінар-новачок.

Отже. Для приготування корисних солодощів для тих, хто стежить за правильним харчуванням, вам знадобляться такі інгредієнти:

фініки без кісточок - 300 г

курага - 250 г

кунжут - 100 г

горіхи (будь-які) - 100 г

насіння гарбуза - 50 г

цедра апельсина

ароматні спеції (гвоздика, коріандр, бадьян) - за смаком

Як готувати ПП-цукерки в домашніх умовах

Для початку фініки змішуємо з курагою і горіхами, а після цього - додаємо цедру апельсина і спеції.

Після цього потрібно перебити все це блендером до однорідної маси, а саме - до клейкості.

Далі насіння гарбуза обсмажуємо або на сухій сковороді, або в духовці при 170 градусах приблизно 5-7 хвилин.

Додаємо в перебиту масу цілі насіння гарбуза.

Скачуємо кульки приблизно по 40-50 г і обвалюють їх в кунжуті. І все - корисні солодощі для дорослих і дітей готові. Приємного апетиту!