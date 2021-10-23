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Солодощі для стрункості: смачний рецепт ПП-цукерок від популярного ТБ-кухаря

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Субота 23 жовтня 2021 13:00
Солодощі для стрункості: смачний рецепт ПП-цукерок від популярного ТБ-кухаря Кулінар дав рецепт фінікових цукерок з насінням гарбуза
Автор: Дмитрий Войналович

Зараз не проблема купити так звані ПП-солодощі в магазинах. Але так круто вміти приготувати хендмейд-цукерки самому.

На відміну від покупних, ти завжди будеш впевнений у складі і корисності своїх смаколиків.

А з рецептом від учасника шоу Нового каналу "Пекельна кухня" Олександра Громлюка з приготуванням ПП-солодощів впорається навіть кулінар-новачок.

Отже. Для приготування корисних солодощів для тих, хто стежить за правильним харчуванням, вам знадобляться такі інгредієнти:

  • фініки без кісточок - 300 г
  • курага - 250 г
  • кунжут - 100 г
  • горіхи (будь-які) - 100 г
  • насіння гарбуза - 50 г
  • цедра апельсина
  • ароматні спеції (гвоздика, коріандр, бадьян) - за смаком

Як готувати ПП-цукерки в домашніх умовах

Для початку фініки змішуємо з курагою і горіхами, а після цього - додаємо цедру апельсина і спеції.

Після цього потрібно перебити все це блендером до однорідної маси, а саме - до клейкості.

Далі насіння гарбуза обсмажуємо або на сухій сковороді, або в духовці при 170 градусах приблизно 5-7 хвилин.

Додаємо в перебиту масу цілі насіння гарбуза.

Скачуємо кульки приблизно по 40-50 г і обвалюють їх в кунжуті. І все - корисні солодощі для дорослих і дітей готові. Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог розповіла, що їсти, щоб уповільнити старіння.

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