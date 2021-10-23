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Сладости для стройности: вкусный рецепт ПП-конфет от популярного ТВ-повара

Автор: Дмитрий Войналович

Сейчас не проблема купить ПП-сладости в магазинах. Но так круто уметь приготовить хендмейд-конфеты самому.

В отличие от покупных, ты всегда будешь уверен в составе и полезности своих сладостей.

А с рецептом от участника шоу Нового канала "Адская кухня" Александра Громлюка с приготовлением ПП-сладостей справится даже кулинар-новичок.

Итак. Для приготовления полезных сладостей для тех, кто следит за правильным питанием, вам понадобятся такие ингредиенты:

  • финики без косточек - 300 г
  • курага - 250 г
  • кунжут - 100 г
  • орехи (любые) - 100 г
  • семена тыквы - 50 г
  • цедра апельсина
  • ароматные специи (гвоздика, кориандр, бадьян) - по вкусу

Как готовить ПП-конфеты в домашних условиях

Для начала финики смешиваем с курагой и орехами, а после этого - добавляем цедру апельсина и специи.

После этого нужно перебить все это блендером до однородной массы, а именно - до клейкости.

Далее семена тыквы обжариваем либо на сухой сковороде, либо в духовке при 170 градусах примерно 5-7 минут.

Добавляем в перебитую массу целые семена тыквы.

Скатываем шарики примерно по 40-50 г и обваливаем их в кунжуте. И все - полезные сладости для взрослых и детей готовы. Приятного аппетита!

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Правильное питание