Сладости для стройности: вкусный рецепт ПП-конфет от популярного ТВ-повара

Итак. Для приготовления полезных сладостей для тех, кто следит за правильным питанием, вам понадобятся такие ингредиенты:

финики без косточек - 300 г

курага - 250 г

кунжут - 100 г

орехи (любые) - 100 г

семена тыквы - 50 г

цедра апельсина

ароматные специи (гвоздика, кориандр, бадьян) - по вкусу

Как готовить ПП-конфеты в домашних условиях

Для начала финики смешиваем с курагой и орехами, а после этого - добавляем цедру апельсина и специи.

После этого нужно перебить все это блендером до однородной массы, а именно - до клейкости.

Далее семена тыквы обжариваем либо на сухой сковороде, либо в духовке при 170 градусах примерно 5-7 минут.

Добавляем в перебитую массу целые семена тыквы.

Скатываем шарики примерно по 40-50 г и обваливаем их в кунжуте. И все - полезные сладости для взрослых и детей готовы. Приятного аппетита!