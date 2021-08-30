Сливочное масло и шиповник: нутрициолог назвала неожиданные супер продукты с максимальной пользой

Куркума. Действующее вещество куркумин, уникальное соединение, которое положительно влияет на работу ЖКТ, снимает воспаление, хорошо работает при АИЗ (аутоимунные заболевания). С осторожностью при желчнокаменной болезни.

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Масло сливочное. Сливочное масло уникально по своему составу, вид А, D, Е, баланс кальция и фосфора. Уникальный баланс Омега3/6 (редко такой встречается в других продуктах), холестерол для синтеза стероидов. Если животное свободного выдула и ело травку, получите витамин К в выскодоступной форме.



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Кейл. Витамины, микроэлементы, аминокислоты, клетчатка. Эта капуста хороша для чипсов, салатов, омлетов.

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Шиповник. Не сравним с чистой аскорбиновой кислотой, так как это природная форма с биофлавоноидами. На стрессе очень нужен витамин С, необходим для поддержки надпочечников. Теплый настой шиповника перед трапезой - стимуляция желчеотделения, при песке в почках не противопоказан, даже наоборот.

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Перга (второе название "пчелиный хлеб" или пыльца, собранная пчелами с цветков, сложенная и утрамбованная в соты и залитая сверху медом). Аминокислоты, жирные кислоты, концентрация витаминов группы В, микроэлементов. Главное - этот продукт ферментации пчел, содержит пробиотические культуры.