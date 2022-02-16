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Согласно науке: диетологи раскрыли необычные эффекты овсянки

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Среда 16 февраля 2022 08:59
Согласно науке: диетологи раскрыли необычные эффекты овсянки Специалисты считают, что овсянка способна улучшить результаты спортивных занятий (фото: Pixabay)
Автор: Сергей Кулик

Врачи-диетологи из США раскрыли неожиданные полезные свойства овсянки.

Американские специалисты считают, что овсянка способна улучшить результаты спортивных занятий, укрепить здоровье сердца и пищеварительного тракта и положительно повлиять на работу иммунной системы.

"Овес ускоряет обмен веществ и может повысить ваши спортивные результаты, если его съесть в течение одного часа после тренировки", - говорит диетолог Джей Коуин.

Отмечается, что имеющиеся в овсяной каше бета-глюканы положительно влияют на работу сердца и количество сахара в крови. Также эта каша длительное время поддерживает ощущение сытости.

Здоровье кишечника - одно из главных составляющих крепкой иммунной системы. Клетчатка, получаемая из овсяной каши, питает полезные бактерии кишечника, что укрепляет иммунитет, а также помогает предотвратить развитие хронических болезней и воспалительных процессов в организме.

Исследования 2014 года показывают, что люди с язвенным колитом почувствовали улучшение своего состояния после добавления овсянки в свой рацион. Предполагается, что долгосрочное диетическое потребление овса или овсяных отрубей может помочь при воспалении кишечника.

Ранее мы писали о том, что диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья.

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