Согласно науке: диетологи раскрыли необычные эффекты овсянки

Американские специалисты считают , что овсянка способна улучшить результаты спортивных занятий, укрепить здоровье сердца и пищеварительного тракта и положительно повлиять на работу иммунной системы.

"Овес ускоряет обмен веществ и может повысить ваши спортивные результаты, если его съесть в течение одного часа после тренировки", - говорит диетолог Джей Коуин.

Отмечается, что имеющиеся в овсяной каше бета-глюканы положительно влияют на работу сердца и количество сахара в крови. Также эта каша длительное время поддерживает ощущение сытости.

Здоровье кишечника - одно из главных составляющих крепкой иммунной системы. Клетчатка, получаемая из овсяной каши, питает полезные бактерии кишечника, что укрепляет иммунитет, а также помогает предотвратить развитие хронических болезней и воспалительных процессов в организме.

Исследования 2014 года показывают, что люди с язвенным колитом почувствовали улучшение своего состояния после добавления овсянки в свой рацион. Предполагается, что долгосрочное диетическое потребление овса или овсяных отрубей может помочь при воспалении кишечника.