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Если сохнут кожа и волосы: врач рассказала, как изменить уход за собой осенью

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Четверг 16 сентября 2021 11:01
Если сохнут кожа и волосы: врач рассказала, как изменить уход за собой осенью Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Женщины знают: в осеннее время часто страдает красота, сохнут кожа и волосы, меняется все самочувствие.

Врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram назвала топ-3 причины, почему девушки не любят осень - и предложила схему, как это исправить. ⠀

Если сохнут кожа и волосы: врач рассказала, как изменить уход за собой осеньюОсенью меняется самочувствие (фото: pexels.com)

Три причины, почему женщины не любот осень

  • Метеозависимость и метеочувствительность. Бывает? Когда на каждый перепад температуры ваш организм отзывается головной болью и давлением. У кого-то оно падает, у кого-то растет.

И это происходит потому, что меняется атмосферное давление. На похолодание оно растет, на потепление падает. И в связи с этим начинают "гулять" и реагировать наши сосуды. Почему? Потому что нарушен тонус, возможно повреждена сосудистая стенка.

  • Постоянно холодно. Мерзнут руки, ноги. Почему это происходит? Самая частая причина - дефицит жиров в рационе многих девушек и женщин. Жиры отвечают за терморегуляцию. Мало едим жиров - будем замерзать всю осень и зиму.
  • Сохнет кожа, волосы. Не удивляйтесь, но это опять дефициты жиров. Кто не знает, жиры - это главный строительный материал клеточных мембран. Насколько качественной и эластичной будет мембрана - зависит от качества и количества жиров в рационе.

Женская молодость и красота: врач назвала всего три гормона, за которыми крайне важно следить

Если сохнут кожа и волосы: врач рассказала, как изменить уход за собой осеньюЖиры, жиры, побольше жиров (фото: pexels.com)

Как "убить трех зайцев" сразу?

  • Восстановить эластичность сосудов, терморегуляцию и качество мембран клеток всего организма? Поделиться?

Качественная Омега-3 в хорошей дозировке - вам в помощь. Хорошая - это в районе 3000-3500 мг в сутки. Проверьте дозировку своей омеги.

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  • И, конечно, питание. Убираем излишки быстрых углеводов. Они негативно влияют на качество сосудов, делая их ломкими и хрупкими.
  • Добавляем качественные растительные масла холодного отжима. Идеально - кокосовое масло, льняное, масло ГХИ или топленое, сливочное масло, авокадо, рыба жирных сортов, икра, сало.

Начните делать это прямо сегодня - и я уверена, что ваше самочувствие заметно улучшится.

Раньше врач назвала неожиданные причины кома в горле: щитовидка тут ни при чем.

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