ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Якщо сохнуть шкіра та волосся: лікар розповіла, як змінити догляд за собою восени

Новость на русском →
Четвер 16 вересня 2021 11:01
Якщо сохнуть шкіра та волосся: лікар розповіла, як змінити догляд за собою восени Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Жінки знають: восени часто страждає краса, сохнуть шкіра і волосся, змінюється все самопочуття.

Лікар-дієтолог Марина Сергєєва у своєму Instagram назвала топ-3 причини, чому дівчата не люблять осінь - і запропонувала схему, як це виправити. ⠀

Якщо сохнуть шкіра та волосся: лікар розповіла, як змінити догляд за собою восениВосени змінюється самопочуття (фото: pexels.com)

Три причини, чому жінки не люблять осінь

  • Метеозалежність і метеочутливість. Буває? Коли на кожен перепад температури ваш організм відгукується головним болем і тиском. У когось воно падає, у когось росте.

І це відбувається тому, що змінюється атмосферний тиск. На похолодання воно росте, на потепління - падає. І в зв'язку з цим починають "гуляти" і реагувати наші судини. Чому? Тому що порушений тонус, можливо пошкоджена судинна стінка.

  • Постійно холодно. Мерзнуть руки, ноги. Чому це відбувається? Найчастіша причина - дефіцит жирів в раціоні багатьох дівчат і жінок. Жири відповідають за терморегуляцію. Мало їмо жирів - будемо замерзати всю осінь і зиму.
  • Сохне шкіра, волосся. Не дивуйтеся, але це знову дефіцити жирів. Хто не знає, жири - це головний будівельний матеріал клітинних мембран. Наскільки якісною і еластичною буде мембрана - залежить від якості і кількості жирів в раціоні.

Жіноча молодість і краса: лікар назвала всього три гормони, за якими вкрай важливо стежити

Якщо сохнуть шкіра та волосся: лікар розповіла, як змінити догляд за собою восениЖири, жири, побільше жирів (фото: pexels.com)

Як "вбити трьох зайців" відразу?

  • Відновити еластичність судин, терморегуляцію і якість мембран клітин всього організму? Поділитися?

Якісна Омега-3 в хорошій дозуванні - вам на допомогу. Хороша - це в районі 3000-3500 мг на добу. Перевірте дозування своєї омеги.

Головний антиоксидант: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб не хворіти восени

  • І, звичайно, харчування. Прибираємо надлишки швидких вуглеводів. Вони негативно впливають на якість судин, роблячи їх ламкими і крихкими.
  • Додаємо якісні рослинні масла холодного віджиму. Ідеально - кокосове масло, лляне, масло дхі або топлене, вершкове масло, авокадо, риба жирних сортів, ікра, сало.

Почніть робити це прямо сьогодні - і я впевнена, що ваше самопочуття помітно покращиться.

Раніше лікар назвала несподівані причини кома в горліе: щитовидка тут ні при чому.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами
Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами