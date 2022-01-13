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В чем соль? Диетолог раскрыла увлекательную правду о соли и удивила широтой выбора

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 08:38
В чем соль? Диетолог раскрыла увлекательную правду о соли и удивила широтой выбора Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Соль - это неотъемлемая часть практически любого блюда. Этот пиевой продукт не так прост, как кажется на первый взгляд.

Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о видах соли и ее влиянии на организм.

Соль жизненно необходима для жизнедеятельности человека. Она состоит на 40% из натрия и 60% из хлора.

В чем соль? Диетолог раскрыла увлекательную правду о соли и удивила широтой выбора
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Натрий – жизненно важное минеральное вещество, однако его чрезмерное количество может нанести организму вред. Наш организм не синтезирует натрий и хлор самостоятельно, поэтому мы должны получать их из своего рациона.

При умеренном потреблении, независимо от вида соли, сопутствующие натрию минералы поступают в крайне малых количествах.

Виды соли:

Морская соль. Помимо хлорида натрия, морская соль может содержать некоторое количество йода, кальция, магния и калия.

Соль грубого помола или каменная соль

Поваренная или столовая соль

В чем соль? Диетолог раскрыла увлекательную правду о соли и удивила широтой выбора

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Йодированая соль. Йодированная соль – хороший способ получить недостающее количество необходимого организму йода.

Пан-соль. В пан-соль есть аминокислота лизин, которая устраняет металлический привкус йода. В двух чайных ложках пан-соли содержится столько же натрия, сколько в одной чайной ложке поваренной соли.

Нитритная соль. Эта соль придает мясу розовато-красный цвет и сдерживает развитие нежелательных микроорганизмов, продлевая тем самым срок годности продукта.

В чем соль? Диетолог раскрыла увлекательную правду о соли и удивила широтой выбора

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Разоцветная соль.Несмотря на то, что в их составе зачастую приведен целый список минералов, ни одна из этих солей не содержит ни один из минералов в таком количестве, чтобы оно покрыло значимую часть суточной потребности.

Вкусовая соль. Кроме того, выпускается соль с различными вкусовыми нюансами. Это, например, ароматизированная, чесночная, копченая соль.

Рекомендация ограничить количество соли. Мы не замечаем как используем этот продукт в разы больше того минимума, который необходим для функционирования нашего организма.

В чем соль? Диетолог раскрыла увлекательную правду о соли и удивила широтой выбора

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сколько соли можно есть? По данным ВОЗ - 5 гр в сутки (одна чайная ложка). Но часто вместе с пищей в организм попадает до 100 г, а это в 20 раз больше!

В то же время нельзя отказываться от соли: организм человека не способен накапливать натрий, он поступает только с пищей. Полный отказ может привести к таким последствиям, как гипоксия, нарушение сердечного ритма, ухудшение сна, обезвоживание, мышечная слабость и быстрая утомляемость.

Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова дала советы, как не переедать и чувствовать сытость.

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