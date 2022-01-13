В чем соль? Диетолог раскрыла увлекательную правду о соли и удивила широтой выбора

Соль - это неотъемлемая часть практически любого блюда. Этот пиевой продукт не так прост, как кажется на первый взгляд.
Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о видах соли и ее влиянии на организм.
Соль жизненно необходима для жизнедеятельности человека. Она состоит на 40% из натрия и 60% из хлора.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀
Натрий – жизненно важное минеральное вещество, однако его чрезмерное количество может нанести организму вред. Наш организм не синтезирует натрий и хлор самостоятельно, поэтому мы должны получать их из своего рациона.
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При умеренном потреблении, независимо от вида соли, сопутствующие натрию минералы поступают в крайне малых количествах.
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Виды соли:
Морская соль. Помимо хлорида натрия, морская соль может содержать некоторое количество йода, кальция, магния и калия.
Соль грубого помола или каменная соль
Поваренная или столовая соль
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Йодированая соль. Йодированная соль – хороший способ получить недостающее количество необходимого организму йода.
Пан-соль. В пан-соль есть аминокислота лизин, которая устраняет металлический привкус йода. В двух чайных ложках пан-соли содержится столько же натрия, сколько в одной чайной ложке поваренной соли.
Нитритная соль. Эта соль придает мясу розовато-красный цвет и сдерживает развитие нежелательных микроорганизмов, продлевая тем самым срок годности продукта.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Разоцветная соль.Несмотря на то, что в их составе зачастую приведен целый список минералов, ни одна из этих солей не содержит ни один из минералов в таком количестве, чтобы оно покрыло значимую часть суточной потребности.
Вкусовая соль. Кроме того, выпускается соль с различными вкусовыми нюансами. Это, например, ароматизированная, чесночная, копченая соль.
Рекомендация ограничить количество соли. Мы не замечаем как используем этот продукт в разы больше того минимума, который необходим для функционирования нашего организма.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Сколько соли можно есть? По данным ВОЗ - 5 гр в сутки (одна чайная ложка). Но часто вместе с пищей в организм попадает до 100 г, а это в 20 раз больше!
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В то же время нельзя отказываться от соли: организм человека не способен накапливать натрий, он поступает только с пищей. Полный отказ может привести к таким последствиям, как гипоксия, нарушение сердечного ритма, ухудшение сна, обезвоживание, мышечная слабость и быстрая утомляемость.
Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова дала советы, как не переедать и чувствовать сытость.