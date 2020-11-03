Состав правильного хлеба: диетолог дала точные характеристики

Многие не представляет сытную трапезу без кусочка хлеба. О видах, пользе и вреде хлеба можно написать книгу, а о том что должно присутствовать в составе, а чего быть не должно на странице в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук.

Сегодня же затрону основные критерии выбора хлеба в магазине. Чек-лист здорового хлеба:

Цельнозерновая мука

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Зерно состоит из внешнего слоя отрубей, крахмалистой прослойки и зародыша. Оно содержит клетчатку, витамины, минералы и фитонутриенты.

Мука высшего сорта, белая мука

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Зародыш зерна и внешняя оболочка в такой муке разрушены вместе с их пользой.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Рафинированная мука – это пустые калории в виде простых углеводов. Они дают быстрое чувство насыщения, но недолговременное. Поэтому часто после плотного обеда с белым хлебом очень скоро снова хочется есть. Такие калории не успевают быстро тратится и откладываются в жировых складках.

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Еще минус: клейковина такой муки залепляет ворсинки кишечника, через которые он усваивает полезные вещества, и приводит к образованию излишней слизи. Сплошной вред.

Отруби

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Дополнительная клетчатка, о пользе которой можно писать отдельно.

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Пророщенные злаки

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Содержат больше полезных веществ, так как накапливают силы для ростка. Это источник фолата, бета-каротина, витаминов Е и С. Очищают и укрепляют организм, влияют на остроту зрения и красоту кожи.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)



Дрожжи

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Быстрые кулинарные дрожжи закисляют организм и создают благоприятную среду для обитания паразитов. Это способствует хроническим запорам и проблемам с ЖКТ.

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Организм может сопротивляться нарушению кислотно-щелочного баланса, вытягивая щелочной элемент, кальций, из собственных костей, разрушая их.

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