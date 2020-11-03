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Діти

Склад правильного хліба: дієтолог дала точні характеристики

Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог розповіла, за якими критеріями вибрати корисний хліб

Багато хто не уявляє ситну трапезу без шматочка хліба. Про види, користь і шкоду хліба можна написати книгу, а про те що має бути в складі, а чого бути не повинно на сторінці в Instagram нутриціолог Світлана Нікітчук.

Сьогодні ж торкнуся основні критерії вибору хліба в магазині. Чек-лист здорового хліба:

Цільнозернове борошно

Зерно складається з зовнішнього шару висівок, крохмалистої прошарку і зародка. Воно містить клітковину, вітаміни, мінерали та фітонутрієнти.

Борошно вищого сорту, біла мука

Зародок зерна та зовнішня оболонка в такому борошні зруйновані разом з їх користю.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рафіноване борошно – це порожні калорії у вигляді простих вуглеводів. Вони дають швидке відчуття насичення, але нетривке. Тому часто після щільного обіду з білим хлібом дуже скоро знову хочеться їсти. Такі калорії не встигають швидко витрачається і відкладаються в жирових складках.

Ще мінус: клейковина такої муки заліплює ворсинки кишечника, через які він засвоює корисні речовини, і призводить до утворення зайвої слизу. Суцільна шкоду.

Висівки

Додаткова клітковина, про користь якої можна писати окремо.

Пророщені злаки

Містять більше корисних речовин, так як нагромаджують сили для паростка. Це джерело фолата, бета-каротину, вітамінів Е і С. Очищають і зміцнюють організм, впливають на гостроту зору і красу шкіри.

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⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дріжджі

Швидкі кулінарні дріжджі закисляють організм і створюють сприятливе середовище для проживання паразитів. Це сприяє хронічним запорам і проблеми з ШКТ.

Організм може протистояти порушенню кислотно-лужного балансу, витягаючи лужний елемент, кальцій, з власних кісток, руйнуючи їх.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова назвала топ-4 кроки до активізації імунітету.

До речі, дієтолог Ольга Безугла розповіла про джерела життєво важливого мікроелемента для жінок – йоду.

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