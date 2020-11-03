Склад правильного хліба: дієтолог дала точні характеристики

Багато хто не уявляє ситну трапезу без шматочка хліба. Про види, користь і шкоду хліба можна написати книгу, а про те що має бути в складі, а чого бути не повинно на сторінці в Instagram нутриціолог Світлана Нікітчук.

Сьогодні ж торкнуся основні критерії вибору хліба в магазині. Чек-лист здорового хліба:

Цільнозернове борошно

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Зерно складається з зовнішнього шару висівок, крохмалистої прошарку і зародка. Воно містить клітковину, вітаміни, мінерали та фітонутрієнти.

Борошно вищого сорту, біла мука

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Зародок зерна та зовнішня оболонка в такому борошні зруйновані разом з їх користю.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рафіноване борошно – це порожні калорії у вигляді простих вуглеводів. Вони дають швидке відчуття насичення, але нетривке. Тому часто після щільного обіду з білим хлібом дуже скоро знову хочеться їсти. Такі калорії не встигають швидко витрачається і відкладаються в жирових складках.

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Ще мінус: клейковина такої муки заліплює ворсинки кишечника, через які він засвоює корисні речовини, і призводить до утворення зайвої слизу. Суцільна шкоду.

Висівки

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Додаткова клітковина, про користь якої можна писати окремо.

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Пророщені злаки

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Містять більше корисних речовин, так як нагромаджують сили для паростка. Це джерело фолата, бета-каротину, вітамінів Е і С. Очищають і зміцнюють організм, впливають на гостроту зору і красу шкіри.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дріжджі

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Швидкі кулінарні дріжджі закисляють організм і створюють сприятливе середовище для проживання паразитів. Це сприяє хронічним запорам і проблеми з ШКТ.

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Організм може протистояти порушенню кислотно-лужного балансу, витягаючи лужний елемент, кальцій, з власних кісток, руйнуючи їх.

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