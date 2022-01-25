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Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть волосам густоту и блеск

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 14:09
Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть волосам густоту и блеск Диетолог Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Густые, красивые, блестящие волосы – мечта любой женщины! И не только женщины. Ради этой мечты люди тратят время на салоны красоты, модные ампулы с витаминами, или просто маски для волос, сделанные дома.

Рецептов – миллион! Но что если, несмотря на все ваши усилия и питательные маски с репейным, касторовым маслом, яичными желтками, результатов это так и не принесло?

Очевидно, дело в другом. А именно – во внутреннем сбое работы тела или недостатке питании и витаминов (и не то, что бы вы их не ели, просто они не усваиваются должным образом).

Нутрициолг Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что именно влияет на рост, густоту и красоту волос.

  • 1. Стоп, диеты! Именно питание напрямую влияет на рост волос! Если вы голодаете или сидите на жесткой диете для быстрого похудения, это может привести к недостатку нужных нам витаминов и питательных веществ.

Запомните: для роста и красоты волос нам нужны полезные и необходимые витамины B3, B5, B 6, а также кальций, цинк, магний, йод и другие микро- и макроэлементы.

  • 2. Позаботьтесь о здоровье щитовидной железы и гормонального фона. Долой стрессы, больше движения, правильный сон и сбалансированное питание. Только так можно убрать сбои в организме.
  • 3. Возможно, проблема именно в усвоении того самого необходимого нам элемента для роста волос – кальция!

Кальций усваивается через стенки кишечника – и если вы налегаете на простые углеводы, глютен, сладости и кисломолочные продукты – это может привести к "засорению" кишечника.

Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть волосам густоту и блескКрасивые волосы требуют качественного питания (фото: pexels.com)

В этом случае поможет правильный детокс организма с помощью касторового масла. Это самый простой и безопасный для микрофлоры способ почистить организм и наладить усвояемость всех полезных веществ!

  • 4. Беременность. Усиленный расход макро- и микроэлементов обязывает маму вдвойне следить за рационом и балансом полезных веществ.

Эти советы работают: нутрициолог рассказала, как вернуть волосам густоту и блескБудущим мама нужно следить за балансом витаминов и микроэлементов вдвойне (фото: pexels.com)

Как сделать волосы густыми и красивыми

  • очистить организм, чтобы улучшить усвоение всех полезных веществ,
  • контролировать кислотность делудка и желчеотток,
  • сбалансировать рацион, позаботиться об микрофлоре,
  • добавить в еду источник кальция – кунжутное масло,
  • ежедневно применять по одной чайной ложке кокосового масла, оно содержит все необходимые здоровым ногтям и волосам микроэлементы и витамины.

Раньше эндокринолог рассказала, почему многим не удается похудеть, откажитесь от трех диет.

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