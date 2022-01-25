Ці поради працюють: нутриціолог розповіла, як повернути волоссю густоту і блиск

Густе, красиве, блискуче волосся – мрія будь-якої жінки! І не тільки жінки. Заради цієї мрії люди витрачають час на салони краси, модні ампули з вітамінами, або просто маски для волосся, зроблені вдома. Рецептів – мільйон! Але що як, незважаючи на всі ваші зусилля і живильні маски з реп'яховою, касторовою олією, яєчними жовтками, результатів це так і не принесло?

Очевидно, справа в іншому. А саме – у внутрішньому збої роботи тіла або нестачі харчуванні і вітамінів (і не те, що б ви їх не їли, просто вони не засвоюються належним чином). Нутриціолг Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що саме впливає на ріст, густоту і красу волосся.

1. Стоп, дієти! Саме харчування безпосередньо впливає на ріст волосся! Якщо ви голодуєте або сидите на жорсткій дієті для швидкого схуднення, це може привести до нестачі потрібних нам вітамінів і поживних речовин. Запам'ятайте: для росту і краси волосся нам потрібні корисні і необхідні вітаміни B3, B5, B 6, а також кальцій, цинк, магній, йод та інші мікро- і макроелементи. 2. Подбайте про здоров'я щитовидної залози і гормонального фону. Геть стреси, більше руху, правильний сон і збалансоване харчування. Тільки так можна прибрати збої в організмі.

Геть стреси, більше руху, правильний сон і збалансоване харчування. Тільки так можна прибрати збої в організмі. 3. Можливо, проблема саме в засвоєнні того самого необхідного нам елемента для росту волосся – кальцію! Кальцій засвоюється через стінки кишечника – і якщо ви налягаєте на прості вуглеводи, глютен, солодощі та кисломолочні продукти – це може привести до "засмічення" кишечника. Гарне волосся вимагає якісного харчування (фото: pexels.com) В цьому випадку допоможе правильний детокс організму за допомогою касторової олії. Це найпростіший і безпечний для мікрофлори спосіб почистити організм і налагодити засвоюваність всіх корисних речовин! 4. Вагітність. Посилена витрата макро- і мікроелементів зобов'язує маму подвійно стежити за раціоном і балансом корисних речовин. Майбутнім мамам потрібно стежити за балансом вітамінів і мікроелементів (фото: pexels.com) Як зробити волосся густими і красивими очистити організм, щоб поліпшити засвоєння всіх корисних речовин,

контролювати кислотність делудка і жовчовідтік,

збалансувати раціон, подбати про мікрофлору,

додати в їжу джерело кальцію – кунжутне масло,

щодня застосовувати по одній чайній ложці кокосового масла, воно містить всі необхідні здоровим нігтям і волоссю мікроелементи і вітаміни.