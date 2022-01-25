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Ці поради працюють: нутриціолог розповіла, як повернути волоссю густоту і блиск

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Вівторок 25 січня 2022 14:09
Ці поради працюють: нутриціолог розповіла, як повернути волоссю густоту і блиск Дієтолог Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Густе, красиве, блискуче волосся – мрія будь-якої жінки! І не тільки жінки. Заради цієї мрії люди витрачають час на салони краси, модні ампули з вітамінами, або просто маски для волосся, зроблені вдома.

Рецептів – мільйон! Але що як, незважаючи на всі ваші зусилля і живильні маски з реп'яховою, касторовою олією, яєчними жовтками, результатів це так і не принесло?

Очевидно, справа в іншому. А саме – у внутрішньому збої роботи тіла або нестачі харчуванні і вітамінів (і не те, що б ви їх не їли, просто вони не засвоюються належним чином).

Нутриціолг Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що саме впливає на ріст, густоту і красу волосся.

  • 1. Стоп, дієти! Саме харчування безпосередньо впливає на ріст волосся! Якщо ви голодуєте або сидите на жорсткій дієті для швидкого схуднення, це може привести до нестачі потрібних нам вітамінів і поживних речовин.

Запам'ятайте: для росту і краси волосся нам потрібні корисні і необхідні вітаміни B3, B5, B 6, а також кальцій, цинк, магній, йод та інші мікро- і макроелементи.

  • 2. Подбайте про здоров'я щитовидної залози і гормонального фону. Геть стреси, більше руху, правильний сон і збалансоване харчування. Тільки так можна прибрати збої в організмі.
  • 3. Можливо, проблема саме в засвоєнні того самого необхідного нам елемента для росту волосся – кальцію!

Кальцій засвоюється через стінки кишечника – і якщо ви налягаєте на прості вуглеводи, глютен, солодощі та кисломолочні продукти – це може привести до "засмічення" кишечника.

Ці поради працюють: нутриціолог розповіла, як повернути волоссю густоту і блискГарне волосся вимагає якісного харчування (фото: pexels.com)

В цьому випадку допоможе правильний детокс організму за допомогою касторової олії. Це найпростіший і безпечний для мікрофлори спосіб почистити організм і налагодити засвоюваність всіх корисних речовин!

  • 4. Вагітність. Посилена витрата макро- і мікроелементів зобов'язує маму подвійно стежити за раціоном і балансом корисних речовин.

Ці поради працюють: нутриціолог розповіла, як повернути волоссю густоту і блискМайбутнім мамам потрібно стежити за балансом вітамінів і мікроелементів (фото: pexels.com)

Як зробити волосся густими і красивими

  • очистити організм, щоб поліпшити засвоєння всіх корисних речовин,
  • контролювати кислотність делудка і жовчовідтік,
  • збалансувати раціон, подбати про мікрофлору,
  • додати в їжу джерело кальцію – кунжутне масло,
  • щодня застосовувати по одній чайній ложці кокосового масла, воно містить всі необхідні здоровим нігтям і волоссю мікроелементи і вітаміни.

Раніше ендокринолог розповіла, чому багатьом не вдається схуднути, відмовтеся від трьох дієт.

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