Сплошная польза: простые детокс-продукты, которые стоит добавить в ежедневное меню

Это так приятно – осознавать, что когда мы едим тот или иной продукт, мы не просто забиваем желудок – мы получаем такой спектр нутриентов, которые выходят за рамки простых БЖУ, витаминов и минералов! О том, как очистить организм и сделать это вкусно без особых ограничений рассказала нутрициолог Анна Никольская.
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По словам эксперта, определенные продукты в нашем рационе – это мощные противовоспалительные антиоксиды, флавоноиды, геропротекторы, онкопротекторы и т.д. Целый спектр элементов участвует в фазах детоксикации.
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Вот примеры продуктов, которые при добавлении в рацион, принесут неоспоримую пользу и поспособствуют детоксу.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что ранее эксперт по правильному питанию Валентина Ивушкина рассказала, как грамотно употреблять картофель худеющим.
К слову, диетолог Ольга Безугла научила правильно питаться в период локдауна и не набрать лишнего.