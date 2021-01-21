Суцільна користь: прості детокс-продукти, які варто додати в щоденне меню

Це так приємно усвідомлювати, що коли ми їмо той чи інший продукт, ми не просто забиваємо шлунок – ми отримуємо такий спектр нутрієнтів, які виходять за рамки простих БЖУ, вітамінів і мінералів! Про те, як очистити організм і зробити це смачно без особливих обмежень розповіла нутриціолог Ганна Нікольська.
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За словами експерта, певні продукти в нашому раціоні – це потужні протизапальні антиоксиди, флавоноїди, геропротектори, онкопротектори і т. д. Цілий спектр елементів бере участь у фазах детоксикації.
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Ось приклади продуктів, які при додаванні в раціон, принесуть незаперечну користь і посприяють детоксу.
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Нагадаємо, що раніше експерт по правильному харчуванню Валентина Івушкіна розповіла, як грамотно вживати картоплю тим, хто худне.
До речі, дієтолог Ольга Безугла навчила правильно харчуватися в період локдауна і не набрати зайвого.