Без спорта, но с "американскими горками": эксперт познакомила с модной экстремальной диетой

Лето и наступление пляжного сезона заставляет многих худеющих искать способы ускорить результат и постройнеть как можно быстрее и без лишних усилий, а значит отправляться на поиски новых "работающих диет". В современном мире схем питании множество и постоянно появаляются новые вариации. С одной из них познакомила нутрициолог Светлана Никитчук.
На странице в Instagram эксперт рассказала об особенностях схеми питани под условным названием "американские горки".
Оригинальное название этой системы - The Rotation diet, то есть ротационная диета (хотя в русскоязычном пространстве этим термином называют диету для аллергиков, это немного иное). Автор - американский психолог Мартин Катан - сам страдал от лишнего веса и искал способ решения проблемы. В итоге сумел похудеть на 35 кг и на собственном опыте разработал систему, которая принесла ему всемирную славу.
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Суть ее заключается в чередовании:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Важный нюанс: в оригинале у автора нет акцента на спорте - только питание.
Напомним, что ранее специалист по питанию Валентина Ивушкина рассказала о правилах употребления популярного продукта на столе украинцев.