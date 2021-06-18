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Без спорта, но с "американскими горками": эксперт познакомила с модной экстремальной диетой

Автор: Ольвия Агаркова

Лето и наступление пляжного сезона заставляет многих худеющих искать способы ускорить результат и постройнеть как можно быстрее и без лишних усилий, а значит отправляться на поиски новых "работающих диет". В современном мире схем питании множество и постоянно появаляются новые вариации. С одной из них познакомила нутрициолог Светлана Никитчук.

На странице в Instagram эксперт рассказала об особенностях схеми питани под условным названием "американские горки".

Оригинальное название этой системы - The Rotation diet, то есть ротационная диета (хотя в русскоязычном пространстве этим термином называют диету для аллергиков, это немного иное). Автор - американский психолог Мартин Катан - сам страдал от лишнего веса и искал способ решения проблемы. В итоге сумел похудеть на 35 кг и на собственном опыте разработал систему, которая принесла ему всемирную славу.

Суть ее заключается в чередовании:

  • период низкокалорийного питания (1200 ккал)
  • резкое увеличение калорийности до 1500-2000 на два-три дня
  • затем снова вверх и вниз – чередование калорийности

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что нам дают эти скачки калорийности?

  • создают для организма контролируемый стресс (совсем как на американских горках - ведь мы знаем, что не упадём и не разобьемся)
  • помогают перехитрить обмен веществ и преодолеть плато. При этом наш организм не успевает войти в режим голода и начать откладывать запасы на черный день
  • как итог разгоняется метаболизм и вес снова снижается

Важный нюанс: в оригинале у автора нет акцента на спорте - только питание.

Напомним, что ранее специалист по питанию Валентина Ивушкина рассказала о правилах употребления популярного продукта на столе украинцев.

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похудениедиетолог