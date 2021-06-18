Без спорту, але з "американськими гірками": експерт познайомила з модною екстремальною дієтою

Літо і настання пляжного сезону змушує багатьох, хто худне шукати способи прискорити результат і пострункішати якомога швидше і без зайвих зусиль, а значить відправлятися на пошуки нових "працюючих дієт". У сучасному світі схем харчуванні безліч і постійно натикаєшся на нові варіації. З однією з них познайомила нутриціолог Світлана Нікітчук.
На сторінці в Instagram експерт розповіла про особливості схеми харчування під умовною назвою "американські гірки".
Оригінальна назва цієї системи- The Rotation diet, тобто ротаційна дієта (хоча в російськомовному просторі цим терміном називають дієту для алергіків, це трохи інше). Автор - американський психолог Мартін Катан - сам страждав від зайвої ваги і шукав спосіб вирішення проблеми. У підсумку зумів схуднути на 35 кг і на власному досвіді розробив систему, яка принесла йому всесвітню славу.
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Суть її полягає в чергуванні:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Важливий нюанс: в оригіналі у автора немає акценту на спорті - тільки харчування.
Нагадаємо, що раніше спеціаліст з харчування Валентина Івушкіна розповіла про правила вживання популярного продукту на столі українців.