Срочно исключить: 6 продуктов, которые провоцируют возникновение хронических болезней

"Обычно люди думают, что их проблемы со здоровьем и лишний вес возникли из-за булок и сладостей. Что стоит только отказаться от сахара, простых углеводов, как жизнь наладится. Однако на деле все сложнее. Кто бы мог подумать, что, например, в моем случае хронические болезни (рефлюкс, гастрит, эндометриоз и др.) появились вовсе не из-за булок, а из-за других причин», - рассказывает Валентина Ивушкина, специалист по питанию и автор блога Smart Detox.

Она перечислила несколько продуктов, которые не стоит есть на завтрак, чтобы у вас не возникли проблемы со здоровьем.

Валентина Ивушкина (фото: instagram.com/smartdetoxru)

Творог. Отличный продукт, который категорически не подходит для завтрака, как и йогурты. Все из-за способности увеличивать слизь в организме.

Овсянка. Считается, что это чуть ли не самый полезный завтрак, однако эта крупа обладает слизистыми свойствами и потому в утренние часы с 7 до 11, нежелательна. Тем более - сваренная на молоке, ведь молоко - очень слизистый продукт.

Яйца. Вообще, яйца на завтрак есть можно. Но не слишком часто, ведь избыток яиц в рационе способствует сгущению крови. Если есть их пореже и с легкими тушеными овощами и приправами, проблемы не будет.

Твердый сыр. Это старая пища, которая сильно портит пищеварение, а испорченное пищеварение - источник практически всех хронических заболеваний, слабого иммунитета, загрязненных тканей тела. Этот продукт в целом стоит есть как можно реже, отдавая предпочтение молодым мягким сырам сроком хранения до 5 дней. И уж тем более не стоит есть на завтрак, когда пищеварительная система еще не проснулась.

Гречку в чистом виде. Мало кто знает, что в чистом виде она расстраивает пищеварение. Поэтому ее обязательно нужно есть с чем-то: с тушеными овощами, маслом, приправами.

Другая распространенная причина хронических заболеваний - избыток в рационе сырых овощей и фруктов.

"Как же так?! Это же источник витаминов! Смузи, соки, салаты - это великое благо!" - скажете вы. Но на деле такая пища в больших количествах охлаждает поджелудочную с селезенкой, ослабляет пищеварительное тепло.

Именно поэтому у девушек, которые следуя моде, едят много сырых фруктов и овощей, язык белесый, дыхание несвежее, есть целлюлит, отеки, часто снижен гемоглобин. Основой рациона должна быть теплая приготовленная пища, уверена Валентина.

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