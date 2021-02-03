Терміново виключити: 6 продуктів, які провокують виникнення хронічних хвороб

"Зазвичай люди думають, що їхні проблеми зі здоров'ям і зайва вага виникли через булки і солодощі. Що варто лише відмовитися від цукру, простих вуглеводів, як життя налагодиться. Однак насправді все складніше. Хто б міг подумати, що, наприклад, в моєму випадку хронічні хвороби (рефлюкс, гастрит, ендометріоз та ін.) з'явилися зовсім не через булки, а з інших причин», - розповідає Валентина Івушкіна, фахівець з харчування і автор блогу Smart Detox.

Вона перерахувала кілька продуктів, які не варто їсти на сніданок, щоб у вас не виникли проблеми зі здоров'ям.

Валентина Івушкіна (фото: instagram.com/smartdetoxru)

Сир. Відмінний продукт, який категорично не підходить для сніданку, як і йогурти. Все через здатность збільшувати слиз в організмі.

Вівсянка. Вважається, що це чи не найбільш корисний сніданок, однак ця крупа має слизові властивості і тому в ранкові години з 7 до 11, небажана. Тим більше - зварена на молоці, адже молоко - дуже слизовий продукт.

Яйця. Взагалі, яйця на сніданок їсти можна. Але не дуже часто, адже надлишок яєць в раціоні сприяє згущенню крові. Якщо їсти їх якомога рідше і з легкими тушкованими овочами та приправами, проблеми не буде.

Твердий сир. Це стара їжа, яка сильно псує травлення, а зіпсоване травлення - джерело практично всіх хронічних захворювань, слабкого імунітету, забруднених тканин тіла. Цей продукт в цілому варто їсти якомога рідше, віддаючи перевагу молодим м'яким сирам строком зберігання до 5 днів. І вже тим більше не варто їсти його на сніданок, коли травна система ще не прокинулася.

Гречку в чистому вигляді. Мало хто знає, що в чистому вигляді вона псує травлення. Тому її обов'язково потрібно їсти з чимось: з тушкованими овочами, маслом, приправами.

Інша поширена причина хронічних захворювань - надлишок у раціоні сирих овочів і фруктів.

"Як же так?! Це ж джерело вітамінів! Смузі, соки, салати - це велике благо!", - скажете ви. Але на ділі така їжа у великих кількостях охолоджує підшлункову з селезінкою, послаблює травне тепло.

Саме тому у дівчат, які слідуючи моді, їдять багато сирих фруктів і овочів, язик білястий, несвіже дихання, є целюліт, набряки, часто знижений гемоглобін. Основою раціону повинна бути тепла приготовлена їжа, впевнена Валентина.

Раніше ми розповіли, чи обов'язково потрібно снідати.